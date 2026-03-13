V Praze dnes začíná festival popkultury Comic-con, navštíví ho i slavní hosté
13. 3. 2026 – 6:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V pražském O2 universum dnes začíná sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague.
Potrvá do neděle. Akce, kterou pravidelně navštíví tisíce lidí, se zúčastní i slavní hosté. Dnes to bude například dánský herec Mads Mikkelsen. Program Comic-Conu se uskuteční ve čtyřech patrech, z toho dvě patra budou věnována videohernám.
Mikkelsen v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night, ve kterém dále účinkují Leonardo DiCaprio nebo Jennifer Lawrenceová. Návštěvníci Comic-Conu se s ním mohou za poplatek nechat vyfotit nebo získat jeho podpis.
Mezi dalšími oznámenými hosty jsou například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny nebo Billy Boyd, představitel hobita Pipina z oscarové trilogie Pán prstenů. Fanoušky aktuálních seriálových hitů může potěšit také účast Craiga Fairbrasse a Vincenta Regana, kteří se objevili v hrané adaptaci animovaného seriálu One Piece z produkce Netflixu. Dorazí také Robert Llewellyn známý jako android Kryton z oblíbeného britského sitcomu Červený trpaslík.
Českou hereckou scénu zastoupí například Jaroslav Satoranský nebo Jiří Lábus, jehož kariéra zahrnuje divadelní, filmové i televizní role, a také desítky nezapomenutelných dabingových postav.
V sekci věnované videohrám budou moci návštěvníci vyzkoušet herní počítače i konzole na více než 100 herních místech. Deskoherna Comic-Conu Prague je podle programového ředitele festivalu Václava Pravdy jednou z největších v České republice. Na více než pěti desítkách stolů se budou hrát jak novinky, tak osvědčené stolní hry většiny českých vydavatelů deskových her. Další desítky stolů jsou věnovány karetním hrám Star Wars, Lorcana a Pokémon i válečným hrám miniatur.