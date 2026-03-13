Prohra o jeden gól není konec světa, řekl sparťan Zelený po nezdaru v Alkmaaru
13. 3. 2026 – 0:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stoper fotbalistů Sparty Jaroslav Zelený nepovažuje porážku 1:2 v Alkmaaru v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy za konec světa.
V rozhovoru s novináři uvedl, že nebýt gólmana Jakuba Surovčíka, mohli Pražané prohrát daleko výraznějším rozdílem. Věří, že jeho tým v domácí odvetě na Letné dvojzápas otočí podobně, jako se mu to povedlo například před třemi lety proti Dinamu Záhřeb.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho drželi stav 1:1 až do 87. minuty, kdy se podruhé v utkání prosadil irský útočník Troy Parrott. Na hřišti nizozemského celku je výrazně podržel Surovčík, jemuž navíc dvakrát pomohla branková konstrukce.
"Vzhledem k průběhu druhého poločasu je prohra hodně dobrá, protože nás opravdu zachránil Sura (Surovčík). Mohlo to skončit o tři čtyři góly. Chytil tři jasné tutovky a opět nás podržel. Z tohohle pohledu je to ještě dobrá prohra. Samozřejmě bychom byli radši, kdybychom vyhráli, nebo aspoň remizovali. Prohra o jeden gól ale není konec světa," řekl třiatřicetiletý Zelený.
Odveta s Alkmaarem se odehraje za týden. Letenští v sezoně 2023/24 před vlastními diváky dvakrát otočili dvojzápas, v němž nejprve na hřišti soupeře prohráli. Povedlo se jim to v závěrečném 4. předkole Evropské ligy s Dinamem Záhřeb a poté v úvodním vyřazovacím kole s Galatasarayem Istanbul. V obou případech doma zvítězili 4:1.
"Když jsme hráli s Dinamem, tak jsme u nich prohráli 1:3 a pak jsme doma ještě postoupili. Jeden gól není nic. Atmosféra na Letné nám určitě pomůže, několikrát to tak už bylo. Nic není ztraceného a jednogólové manko nic moc není," uvedl Zelený.
Surovčík před ním v rozhovoru konstatoval, že Sparta toho už poněkolikáté předvedla ve velkém zápase málo. Prohlásil také, že pokud by všichni měli takový přístup jako stoper Adam Ševínský, který dohrával se zraněním, byl by tým někde jinde. "V dnešním zápase jsem měl od začátku problémy sám se sebou, takže nechci hodnotit ostatní. Od 70. minuty jsem toho měl dost a přišlo mi, že jsem na hřišti zbytečný," mínil Zelený.
Velké problémy dělal obraně Sparty křídelník Ro-Zangelo Daal, který asistoval u obou Parrottových branek. "Měl jsem trochu štěstí, že hrál na druhé straně, protože bych měl zamotané nohy tak, že by mě museli odnést ze hřiště. Je potřeba spoluhráči pomoct, protože je opravdu extrémně těžké hrát jeden na jednoho a vyhrávat souboje s takovým hráčem," prohlásil český reprezentant.