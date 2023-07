V noci byl poškozen most na Krym, zřejmě po ukrajinském útoku

Most spojující Rusko s anektovaným Krymem byl dnes v noci vážně poškozen. Doprava na něm byla brzy ráno přerušena, na místě jsou dva mrtví a jeden zraněný. Ruské ministerstvo dopravy potvrdilo poškození vozovky, mostní pilíře poškozeny nebyly. Železniční doprava byla mezitím obnovena.

„Vzhledem k současné situaci žádám obyvatele a hosty poloostrova, aby se zdrželi cestování přes Krymský most a z bezpečnostních důvodů zvolili alternativní pozemní trasu přes nové regiony,“ napsal na telegramu šéf Ruskem dosazené správy Krymu Sergej Aksjonov. Za své „nové regiony“ Rusko označuje ukrajinskou Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast, které zčásti okupuje.

Výbuchy u 145. pilíře bylo po 3:00 místního času slyšet z města Kerč, v němž most ústí na Krym.

Noční útok na Krymský most byl speciální operací ukrajinského vojenského námořnictva a tajné služby SBU, napsal dnes server RBK-Ukrajina s odvoláním na nejmenované zdroje. „Most byl napaden za pomocí dálkově ovládaných hladinových plavidel. Bylo těžké most zasáhnout, ale nakonec se to podařilo,“ citoval portál svůj zdroj z SBU.

Naopak mluvčí jižního velitelství ukrajinských ozbrojených sil Natalija Humeňuková označila incident za možnou provokaci ze strany Ruska. Ruskem dosazený předseda krymského sněmu Vladimir Konstantinov označil poškození mostu za výsledek ukrajinského útoku. Zdůraznil, že je nutné připravit Kyjev o možnost podnikat takové útoky. Nezbytná je podle něj také „odplata“.

Ruský národní protiteroristický výbor (NAK) uvedl, že most poškodila dvě ukrajinská dálkově ovládaná plavidla. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová obvinila Spojené státy a Británii, že řídí ukrajinské „teroristické“ akce.

Krymský, či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem, který většina mezinárodního společenství nadále považuje za součást Ukrajiny. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu. Kyjev se k útoku přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.