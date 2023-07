Aktualizováno: Průměrná penze by se podle Jurečky mohla od ledna zvýšit o čtyři stovky

Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vzrůst by podle něj měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou po 4. září.

Ministr upřesnil, že lednové navýšení si příští rok vyžádá asi 13 miliard korun.

„Odhadujeme, že průměrný starobní důchod, který je teď po červnové mimořádné valorizaci 20 200 korun, dojde na konci roku díky novým výměrám nových důchodů na 20 300 korun. Po 4. září budeme mít přesný výpočet valorizace, která bude 1. ledna. Z dat, která známe, víme, že to bude zhruba o 400 korun více. Dostaneme se v průměrné výši na 20 700 korun. Tato část půjde plně do základní výměry důchodů,“ uvedl Jurečka.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná. Letos činí 4040 korun. V zásluhové procentní výměře se pak odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počtu vychovaných dětí.

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen. Ve sněmovně je nyní novela, která má valorizace přibrzdit. Penze by měly růst o třetinu růstu reálných mezd jako do roku 2018 a o růst cen pro seniorské domácnosti.

Navržené změny po jejich prosazení nebudou mít na lednovou valorizaci podle ředitele ministerského odboru sociálního pojištění Tomáše Machance vliv. Výdělky kvůli vysoké inflaci reálně nerostou. Nominálně se ale zvyšují. Statistici informace o vývoji mezd ve druhém pololetí oznámí v září. „Na výběru pojistného vidíme, že růst mezd je poměrně robustní, proto očekáváme navýšení základní výměry někde kolem 400 korun,“ uvedl Machanec.

Do valorizace se má započítat růst cen od února do června. Ten činil pro domácnosti důchodců podle Jurečky 1,3 procenta. Celé navýšení by mělo putovat do základního dílu všech starobních, invalidních i pozůstalostních penzí tak, aby odpovídal desetině průměrné mzdy. Zásluhová část by se tedy tentokrát zvedat neměla.

Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 19 461 korun. Od letošního června se zvedl zhruba o 760 korun. Starobní penze od sociální správy pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479 000. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o pár tisíc vyšší.

Výdaje na penze výrazně rostou. Zvyšují se rychleji než příjmy. Loni do penzí putovalo téměř 600 miliard korun, letos by mohla být částka zhruba o 90 miliard korun vyšší. Za letošní rok by ale deficit důchodového pojištění mohl činit kolem 80 miliard korun. Příští rok by se pak s třináctimiliardovou valorizací mohlo na důchody vyplatit přes 700 miliard korun.