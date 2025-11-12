V německém supermarketu začali v kiosku vařit jen s roboty
12. 11. 2025 – 9:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
V Düsseldorfu začala gastronomická revoluce: supermarket REWE představil plně autonomní kuchyni, která bez jediného kuchaře uvaří 120 jídel za hodinu. Robot CA-1 od společnosti Circus SE spojuje umělou inteligenci, přesnost strojů a chuť čerstvého jídla – a ukazuje, jak může vypadat budoucnost vaření.
V jednom z düsseldorfských supermarketů REWE se odehrává tichá, ale zásadní revoluce. Mezi regály s pečivem, zeleninou a mléčnými výrobky se skrývá něco, co by ještě před pár lety působilo jako science fiction – plně autonomní kuchyně řízená umělou inteligencí. Robotický systém CA-1, vyvinutý mnichovskou společností Circus SE, tu dokáže připravit a naservírovat až 120 jídel za hodinu, a to bez jediného lidského kuchaře.
Nový koncept s názvem Fresh & Smart, který spustila regionální pobočka REWE Region West, představuje první skutečnou integraci autonomních kuchařských robotů přímo do běžného supermarketu. Na rozdíl od klasických samoobslužných pultů nebo mikrovlnných koutků tu nejde o polotovary. CA-1 dokáže připravit čerstvé, teplé jídlo restauranční kvality od začátku do konce, na objednávku a přímo před zraky zákazníků.
Kuchyně je umístěna v proskleném boxu o rozloze pouhých sedmi metrů čtverečních. Uvnitř se dvě robotická ramena pohybují s téměř hypnotickou přesností – nabírají ingredience, míchají, dochucují, servírují a mezitím stihnou i uklidit. Vše řídí systém umělé inteligence CircusOS, který v reálném čase vyhodnocuje, co se v kuchyni děje, a přizpůsobuje provoz aktuální poptávce.
Zákazník si své jídlo objedná jednoduše – buď přes dotykový displej, nebo hlasovým příkazem. Nabídka pokrmů se mění podle denní doby a dostupnosti surovin. Každé jídlo, s cenou od šesti eur, se vaří na místě během několika minut. Výsledek? Čerstvé a horké jídlo, které nikdy nezmešká objednávku, nikdy neonemocní a nikdy se neunaví.
Efektivita, která nikdy nespí
CA-1 Series 4 je nejnovější verzí systému, který společnost Circus SE vyvíjí už několik let. Nová generace je lehčí, rychlejší a chytřejší než její předchůdci. Inženýři přepracovali konstrukci zařízení tak, aby ušetřili téměř půl tuny hmotnosti, zavedli modulární magnetická chapadla a vylepšili indukční ohřev, který dokáže přesně regulovat teplotu podle typu pokrmu.
Robot je vybaven sadou senzorů, které v reálném čase sledují suroviny i samotný proces vaření. Díky tomu dokáže automaticky upravovat rychlost míchání, dobu ohřevu nebo intenzitu dochucování. Každý krok je pečlivě monitorován a zaznamenáván, což zaručuje konzistentní kvalitu bez ohledu na počet objednávek. Mezi jednotlivými pokrmy se systém čistí sám. Vestavěná profesionální myčka značky Winterhalter automaticky umyje a dezinfikuje všechny nádoby a nástroje, aniž by bylo třeba lidského zásahu. Tím se CA-1 stává uzavřeným systémem, který minimalizuje riziko kontaminace i provozní náklady.
Celý proces probíhá za průhledným sklem, takže zákazníci mohou sledovat, jak se dvojice robotických ramen pohybuje v dokonale synchronizované choreografii. Není to jen jídlo – je to show. Z běžného nákupu se stává futuristický zážitek, který spojuje gastronomii, automatizaci a technologickou fascinaci.
Podle vyjádření Circus SE byl systém od počátku navržen jako plnohodnotná náhrada lidské kuchyně. Není určen ke spolupráci s lidmi, ale jako zcela samostatná jednotka, která dokáže nahradit činnosti přípraváře, kuchaře, expedienta i myče nádobí. Cílem je zefektivnit výrobu jídla, snížit provozní náklady a zároveň nabídnout vyšší kvalitu a stálost výstupu.
Automatizace pro supermarkety i armádu
Projekt CA-1 vznikl jako reakce na rostoucí nedostatek pracovních sil v gastronomii. Circus SE i REWE se shodují, že automatizace je přirozenou odpovědí na dlouhodobé problémy s obsazováním kuchyňských pozic, fluktuací zaměstnanců a rostoucími náklady. Zároveň jde o způsob, jak zefektivnit provoz supermarketů a přidat k nakupování nový zážitkový rozměr.
Model spolupráce je jednoduchý: REWE poskytuje prostor, infrastrukturu a logistiku, zatímco Circus zajišťuje provoz, údržbu a software. Tato struktura je snadno přenositelná – obě společnosti už potvrdily, že současná instalace v Düsseldorfu je první ze tří plánovaných pilotních projektů, přičemž další už je ve výstavbě. Systém CA-1 navíc využívá prediktivní algoritmy, které dokážou odhadnout aktuální poptávku. Robot tak vaří jen tolik jídel, kolik je potřeba, čímž výrazně snižuje plýtvání potravinami – problém, který trápí většinu velkokapacitních provozů.
Technologie má ale i širší potenciál. Circus SE už testuje možnosti nasazení robotických kuchyní v nemocnicích, továrnách, na univerzitách nebo v uzavřených provozech, kde je potřeba zaručit nepřetržitý chod a vysokou hygienickou bezpečnost. Zajímavý je i přesah do obranného sektoru: společnost spolupracuje s ukrajinským programem BRAVE1, v rámci kterého testuje autonomní přípravu jídel pro vojáky v polních podmínkách. CA-1 je navržen tak, aby fungoval v uzavřené smyčce – od elektronicky sledovaných zásob surovin přes vaření až po automatické čištění. Každý gram, každá sekunda a každý pohyb mají své místo v logice systému, který byl vytvořen pro maximální efektivitu na minimálním prostoru.
Nasazení autonomní kuchyně v rámci jednoho z největších evropských obchodních řetězců dokazuje, že technologie je nejen životaschopná, ale i komerčně úspěšná. O systém už projevili zájem zástupci fastfoodových řetězců i provozovatelé cateringových služeb, kteří sledují, jak si CA-1 poradí s reálným provozem a jak snadno lze technologii rozšiřovat.
Zatímco se odborníci dohadují, zda robotizace ohrozí tradiční kuchařské profese, zákazníci v Düsseldorfu si mohou jednoduše užít novinku, která spojuje kulinářské umění s precizností průmyslové automatizace. Jídlo, které nikdy nezaspí, neunaví se a uvaří pokaždé stejně dobře. Možná není daleko doba, kdy se podobné kuchyně stanou běžnou součástí každého supermarketu – stejně samozřejmou, jako je dnes samoobslužná pokladna.