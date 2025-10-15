Nový přístroj vám umožní nahrát své vlastní sny
15. 10. 2025 – 11:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nizozemské studio Modem představilo přelomové zařízení Dream Recorder, které dokáže proměnit vaše sny ve vizuální zážitky. Stačí po probuzení popsat, co se vám zdálo, a přístroj z vašeho vyprávění vytvoří krátký film – okno do světa vašeho podvědomí.
Představte si, že se ráno probudíte a místo matných vzpomínek na noční sny si je můžete přehrát před očima jako krátký film. Přesně to nabízí nový projekt nizozemského designového studia Modem, které vytvořilo zařízení Dream Recorder. Tento malý přístroj k posteli má ambici stát se skutečnou branou do lidského podvědomí a propojit svět snění s moderní technologií.
Podle spoluzakladatele studia Basa van de Poela je snění jedním z mála zážitků, které spojují všechny lidi. Každý sní, a právě v tom tkví síla tohoto fenoménu. Fascinace sny tu podle něj byla vždy, ale až dnes máme technologie, které dokážou dát podvědomí konkrétní podobu. Poprvé můžeme proměnit neviditelné v něco, co lze skutečně vidět – a třeba tomu i porozumět. Studie publikovaná v časopise Consciousness and Cognition v srpnu 2024 připomíná, že sny mohou ovlivňovat naše denní chování i výkon. Vědci se domnívají, že stejně jako má bdělý život vliv na obsah snů, mohou mít sny zpětně dopad na to, jak fungujeme po probuzení. Přesto dodávají, že skutečná funkce snění zůstává nejasná.
Jak funguje Dream Recorder
Použití zařízení je překvapivě jednoduché. Po probuzení stačí stisknout tlačítko pro záznam a nahlas popsat svůj sen v libovolném jazyce. Dream Recorder poté váš popis převede do krátkého videa, které se promítne přímo na jeho displeji. Technologie uvnitř přístroje přepisuje vaše slova a pomocí modelu umělé inteligence vytváří obrazové ztvárnění snu v impresionistickém, lehce rozostřeném stylu. Výsledné video působí jako nostalgická vzpomínka na sen – jemné barvy, nejasné obrysy a analogový nádech dávají iluzi snového zážitku.
Zařízení je postaveno na dostupných modelech pro generování videa a může být průběžně aktualizováno, aby spolupracovalo s různými službami nabízejícími přístup přes API. O finální úpravu se stará software FFmpeg, který dodává videím charakter ručně zpracovaného záznamu.
Sestavte si svůj sen sami
Dream Recorder je navržen s kutilským duchem a celý projekt je open source. K dispozici je kompletní dokumentace, zdrojový kód i 3D model svítícího obalu, který si může kdokoli vytisknout. Stačí si stáhnout potřebné soubory z GitHubu, pořídit běžně dostupné komponenty a sestavit zařízení vlastníma rukama – bez nutnosti pájení nebo složité techniky. Uvnitř je prostor pro uložení sedmi snů, což odpovídá jednomu týdnu nočních záznamů. Van de Poel vysvětluje, že cílem není nekonečné shromažďování snů, ale zamyšlení nad jejich významem a tím, jak se odrážejí v každodenním životě.
Autoři zvolili tvar i funkci přístroje tak, aby se přirozeně stal součástí ranního rituálu. Po probuzení se člověk jen dotkne zařízení, popíše sen a sleduje, jak se jeho myšlenky mění v pohyblivou krajinu. Bez rušivých notifikací a sociálních sítí – jen chvíle klidu, kdy se člověk může znovu napojit na své podvědomí.
Dream Recorder tak spojuje poetiku snů s nejmodernější technologií a dává nový význam rannímu probuzení. Místo prchavých vzpomínek na sny přichází možnost je znovu prožít – a možná i lépe pochopit sám sebe.