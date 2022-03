Česko prosí EU o pomoc s uprchlíky, chce hlavně modulární základny pro jejich ubytování

Česko požádalo prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU o poskytnutí 25 modulárních humanitárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50 000 uprchlíků z Ukrajiny.

Ministr vnitra Vít Rakušan ČTK řekl, že jde o preventivní přípravu na krizovou situaci. Kapacity státu jsou vyčerpány, země se dostává do stavu, kdy uprchlíkům zvládne zajistit pouze nouzové přístřeší. „Žádost předpokládá zajištění až 25 humanitárních základen po 2000 uprchlících,“ řekl.

Ubytování v obytných kontejnerech stát použije, jakmile dojdou kapacity v tělocvičnách a kamenných budovách, dodal. Na hranu se podle něj ČR dostane za dva tři týdny. Česko podle Rakušana disponuje jen sedmi humanitárními základnami, v každé z nich lze ubytovat 150 lidí, armáda je pak schopna poskytnout humanitární základnu pro 400 osob. Žádost je tak přípravou na další přísun uprchlíků z Ukrajiny.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček popsal moduly pro nouzové dočasné přežití jako vytápěné stany, vybavené generátorem elektrické energie, hygienickým zařízením, popřípadě polní kuchyní a prostory pro základní společenské aktivity. „Podoba bude záviset od lokalit, které vytipují kraje a příslušné obce s rozšířenou působností,“ řekl České televizi.

Výhodou by podle Vlčka byla možnost napojit nouzové moduly na infrastrukturu v blízkosti měst či obcí. „Není to o tom, že bychom postavili modul uprostřed lesa,“ dodal.

Rakušan dnes dopoledne ČTK řekl, že s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem začíná hledat místa pro budování táborů pro uprchlíky, ve středu chce vládu požádat, aby ho pověřila tímto úkolem.

Ubytování pro uprchlíky

Mluvčí generálního ředitelství hasičů Pavla Jakoubková dnes v tiskové zprávě uvedla, že ČR nemůže být dál cílovou zemí. „Kapacity státu jsou vyčerpány. Je snahou sehnat další ubytování, ale pomalu se dostáváme do stavu, kdy zvládneme uprchlíkům zajistit pouze nouzové přístřeší, tedy zajistit nouzové přežití v nouzových podmínkách. Lidé budou muset být soustřeďováni do tělocvičen, hal a podobně, a jejich ubytování nebude komfortní. A pokud se vyčerpají i tyto kapacity, budeme muset přistoupit k výstavbě stanových městeček či buňkovišť,“ uvedla mluvčí.

Výrobou modulárních systémů se zabývá například společnost Koma Modular z Vizovic na Zlínsku. Marketingová ředitelka firmy Marie Schüller dnes ČTK řekla, že firma již dodala soukromníkovi z Prahy školku, kterou měla skladem.

„Bude nejspíš sloužit jako denní centrum pro matky s dětmi, ale úředníci zdržují stavební řízení, což nám přijde v tuto chvíli jako naprosto nesmyslné. Zároveň jsme nabídli řešení hejtmanům, máme za sebou již čtyři uprchlické krize, dodávky mnoha domů a máme velké know how. Jsme připraveni pomoct, je to příležitost k naplnění našeho poslání 'pomáhat lidem a obohatit svět',“ uvedla ředitelka.

Koma Modular dodává modulární stavby, které slouží jako sídla firem, bytové domy, školská zařízení, prosazují se i ve zdravotnictví. V Německu stavěla domy pro uprchlíky, zakázky měla například i ve Francii. Firma také vyrobila pavilon pro světovou výstavu Expo 2015 v Miláně.

Podle údajů hasičů bylo od počátku invaze Ruska na Ukrajinu v Česku zaregistrováno přes 102 000 uprchlíků, ale reálný předpoklad počtu uprchlíků v Česku je 200 000. Nejvíce lidí, asi 30 procent, registruje Praha.

Ministerstvo vnitra podle Jakoubkové zajistilo ubytování asi pro 5000 uprchlíků, další ubytování se organizuje mimo jiné prostřednictvím krajů a nabídek organizací a dobrovolníků. Každé další volné místo pro ubytování bývá podle mluvčí hned obsazeno.

Připravuje se další krizové opatření, na základě kterého bude možné získat nové ubytovací kapacity v řádech stovek ubytovacích míst. Počet lidí přicházejících z Ukrajiny je ale podle mluvčí takový, že během jednoho až dvou dnů budou tyto kapacity opět naplněny.

„Snažíme se lidem z Ukrajiny maximálně pomoci, ale absorpční kapacita ČR je téměř naplněna, dál nemůžeme být cílovou zemí. Požadujeme po EU, aby se ČR stala nadále především zemí tranzitní, a uprchlíci byli přijímáni v dalších členských státech,“ dodala mluvčí hasičů.