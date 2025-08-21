Záhadný objekt 3I/ATLAS: kometa, nebo mimozemská mateřská loď?
21. 8. 2025 – 11:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Záhadný objekt 3I/ATLAS, který se řítí naší sluneční soustavou rychlostí přes 140 tisíc mil za hodinu, rozděluje vědeckou obec. Zatímco část astronomů jej považuje za obyčejnou kometu, harvardští vědci naznačují, že by mohlo jít o mimozemskou sondu s nejasnými úmysly.
Na první pohled to vypadalo jako obyčejná zpráva o další kometě. V červenci objevili astronomové z chilského teleskopu ATLAS nový mezihvězdný objekt. NASA jej označila jako 3I/ATLAS – jde teprve o třetí objekt, o kterém víme, že k nám přiletěl z hlubin vesmíru, z míst daleko za hranicemi naší sluneční soustavy. Jenže tady podobnost s běžnou kometou končí.
Objekt se pohybuje neuvěřitelnou rychlostí – více než 140 000 mil za hodinu. Zároveň se ukazuje, že nejde o těleso, které by podléhalo pouze gravitačním vlivům Slunce. Vykazuje takzvané negravitační zrychlení, a to bez viditelného kometárního odplynu. Záhadou je i samotná záře: namísto obvyklého ohonu za kometou se svítivost objevuje před objektem. „Něco takového jsme nikdy neviděli,“ přiznal harvardský astrofyzik Avi Loeb. Právě on spolu s kolegy Adamem Hibberdem a Adamem Crowlem rozvíjí hypotézu, že 3I/ATLAS nemusí být přírodního původu. Podle nich je možné, že jde o technologický artefakt – vyspělou mimozemskou sondu či dokonce mateřskou loď, která sleduje Zemi. Pokud by to byla pravda, mohly by být záměry této civilizace jak neškodné, tak i vyloženě nepřátelské.
Hypotéza Temného lesa a možné hrozby
Autoři ve své studii z 17. července částečně pracují s hypotézou „Temného lesa“, kterou poprvé představil čínský spisovatel Liou Cch’-sin ve stejnojmenném románu z roku 2008. Podle této teorie by inteligentní civilizace ve vesmíru považovaly jiné formy života za hrozbu a snažily by se je preventivně zničit. Je to přímá odpověď na známý Fermiho paradox, jenž se ptá, proč jsme se zatím s mimozemšťany nesetkali.
K zajímavostem kolem 3I/ATLAS patří i jeho dráha. Objekt má retrográdní sklon, což ztěžuje jakýkoli pokus lidstva o přiblížení nebo zachycení. Zároveň mu tato trajektorie poskytuje snadný přístup k „klíčovým planetám“ včetně Země. Podle Loeba by inteligentní bytosti na palubě mohly využít dráhu k provádění astrometrických měření a sběru dat o hmotnostech a obězích planet, čímž by si připravily optimální strategii pro vstup do naší soustavy. Napětí ještě zvyšuje skutečnost, že 29. října se 3I/ATLAS nejvíce přiblíží ke Slunci. V ten den bude zcela zakrytý před pozemskými pozorovateli, což někteří vědci interpretují jako ideální okamžik pro „skrytou aktivitu“ – například vyslání sond či jiných zařízení směrem k Zemi.
Ne všichni astronomové však sdílí Loebovo znepokojení. Například kanadská odbornice z Univerzity v Regině tvrdí, že všechny důkazy ukazují na to, že jde o běžnou kometu vymrštěnou z jiné soustavy, jak se to stalo miliardám jiných. Sám Loeb nakonec připouští, že nejpravděpodobnější je přírodní původ – ale zároveň zdůrazňuje, že jeho hypotéza, byť odvážná, je testovatelná a stojí za to ji prozkoumat. Ať už je 3I/ATLAS kometa, nebo technologický artefakt, jeho průlet naší soustavou zůstane jednou z nejzajímavějších událostí posledních let. Odpověď na otázku, zda jsme opravdu pod dohledem mimozemské sondy, přinesou až další měsíce a podrobnější pozorování.