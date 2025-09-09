Uzlíček neštěstí! Slavná influencerka těžce nese nepěkné komentáře: "Pláču kvůli tomu každý den"
9. 9. 2025 – 6:36 | Magazín | Jiří Rilke
Je prý těžké dospívat, když vás pořád někdo sleduje.
Influencerka Dominique Alagia si vybrala kariéru, která ve své celé podstatě kompletně stojí a padá na pozornosti lidí. I přesto si nyní... Stěžuje na pozornost lidí.
Na mysl se dere cimrmanovská hláška o hospodě.
Alagia patří mezi nejsledovanější české tvůrce obsahu vůbec. S tím se samozřejmě pojí nejen bezmezný obdiv davů a fronta čekající na možnost nákupu vody po koupeli, ale také kritika, nespokojenci a pochopitelně i trollové. Taková je realita internetu.
Dominique jí nicméně snáší jen ztěžka: „Je těžké najít sama sebe, když vás sledují tisíce lidí a řeší každou vaši chybu. A někdy ani ne chybu, ale prostě každý váš krok,“ politovala se na TikToku.
„Všechno je to normální, protože já nejsem robot, jsem člověk jako všichni ostatní,“ dodala.
„Myslím si, že člověku, který dospívá, to ještě více zamotá hlavu a pak se ztratí mnohem víc. Je těžké vrátit se zpátky tam, kde jsi byl, a tvoje jiskra postupně zmizí. Díváš se do zrcadla a vlastně ani nevíš, kdo tam stojí,“ popisuje své trápení.
„Je to fakt těžké, mám to v hlavě, pláču kvůli tomu každý den a řeším to intenzivně. Myslím, že by se tomu měla dát stopka,“ zakončila se slzami v očích.
Stopka podobným problémům nicméně není úplně nedosažitelná věc, není-liž pravda?