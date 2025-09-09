A je po radosti! Slavný herec z Ulice dostal od doktorů krutý zákaz
9. 9. 2025 – 7:10 | Magazín | Jana Strážníková
Herec doufá, že zákaz nepotrvá dlouho a brzy si zase bude moci dát své dva kousky.
Oblíbený herec Pavel Nový, kterého znají především diváci populárního seriálu Ulice, má už přeci jen nějaký ten věk (je mu 77 let) a není proto až takový šok, že občas trochu zazlobí zdraví.
A občas docela divoce: Před necelými dvaceti lety se Novému například podařilo nakazit západonilskou horečkou, s níž bojoval víc než půl roku. Nakonec díkybohu úspěšně.
Před třemi lety si vyslechl další zlou diagnózu: Rakovina v oblasti ucha. Nádor mu chirurgové odstranili přímo z kosti.
A nyní ho zas trápí něco nového. Nechce prozradit co: „To vám nemůžu říct, to je lékařské tajemství a já jsem z poloviny lékař,“ smál se v rozhovoru pro Blesk.
Jedná se nicméně o problém dost závažný na to, aby lékaři Pavlovi zakázali jeho oblíbenou útěchu:„Na jaře mi to doktoři zakázali úplně. Alkohol a řízení auta.“
Herec poslušně dodržuje, co doktoři nakázali, ale doufá, že se situace zase rychle zlepší, protože dát si pár piv mu zkrátka chybí: „Dodržuju všechny pokyny, takže doufám, že mi 17. září už povolí řídit auto. Že mě vyšetří a řeknou mi, že už můžu řídit a můžu ty svoje dvě plzně denně,“ zadoufal na závěr.