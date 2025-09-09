Za odpad platíte víc než soused: Podívejte se, jestli vás obírají
9. 9. 2025 – 6:11 | Zprávy | Anna Pecena
Důchodci často netuší, že platby za komunální odpad nejsou stejné ve všech obcích. Někteří seniori tak dávají zbytečně stovky korun navíc, zatímco jejich sousedé z vedlejší vesnice platí polovičku. A nejhorší je, že podvodníci i nepoctiví úředníci tuto neznalost rádi zneužívají.
Proč se částky liší
Každá obec si může sama stanovit výši poplatku za komunální odpad. Rozdíly nejsou malé – zatímco v jedné obci senior zaplatí třeba jen 400 korun ročně, o pár kilometrů dál může částka vystoupat k tisícovce. A to už je citelný rozdíl. Mnozí lidé si myslí, že jde o pevně danou částku, ale ve skutečnosti se jedná o politické rozhodnutí zastupitelstva. Často tak starosta rozhodne, že se „díra v rozpočtu“ zalepí právě na úkor obyvatel.
Jak vás mohou tahat za nos
Problém nastává ve chvíli, kdy se do hry vloží šedá zóna podvodníků. Ti rozesílají falešné složenky s „nedoplatkem za odpad“. Neinformovaný senior pak zaplatí částku, která je vyšší než oficiální poplatek, nebo dokonce platí na úplně jiný účet. Některé případy už řešila policie – falešné složenky vypadají věrohodně a mnozí lidé přijdou o stovky korun. Dalším trikem bývá nabídka „levnějšího svozu odpadu“, kdy podvodník tvrdí, že vám za příplatek zajistí nižší poplatek. Ve skutečnosti jde jen o obyčejný podvod.
Kde můžete ušetřit
První pravidlo je jednoduché: vždy si ověřte výši poplatku přímo na obecním úřadě nebo na oficiálních webových stránkách obce. Nikdy neplaťte nic, co nepřišlo přímo z úřadu. Pokud bydlíte na hranici mezi dvěma obcemi a máte možnost trvalého pobytu změnit, vyplatí se porovnat sazby. V některých regionech může rozdíl činit i několik set korun ročně.
Další cestou k úspoře je podívat se, zda vaše obec nabízí úlevy pro seniory. Některé obce odpouštějí část poplatku lidem nad určitou věkovou hranici nebo těm, kdo prokazatelně třídí odpad. Zajímejte se, ptejte se – úřady tuto možnost často nezveřejňují dostatečně nahlas.
A konečně, kontrolujte si, zda opravdu využíváte všechny výhody. Pokud například trávíte velkou část roku mimo místo trvalého bydliště, máte někdy nárok na snížený poplatek. O tom se však musíte aktivně přihlásit na úřadě.
Varování na závěr
Důchodci patří mezi nejoblíbenější terč podvodníků. Falešné složenky a smyšlené poplatky za odpad se objevují pravidelně. Nenechte se obelhat, plaťte jen oficiální cestou a ověřujte si každou částku. Pamatujte: pokud platíte za odpad víc než soused v jiné obci, nemusí jít hned o chybu, ale často o politické rozhodnutí. Přesto platí, že informovaný senior je senior chráněný – a ušetřené peníze patří vám, ne podvodníkům ani nenažraným úředníkům.