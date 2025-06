Už žádné blikance. Bouřlivák Tomáš Řepka: "Začínám být větší diplomat"

6. 6. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Temné období už je prý minulostí, místo toho o věcech víc přemýšlí a zachovává chladnou hlavu.

Nezaměnitelný a vždy svůj. Bývalý fotbalista Tomáš Řepka měl tak divokou kariéru i následný život na to, aby o něm stálo natočit dokument. Film Řepka Hříšník vznikal tři roky pod režisérskou taktovkou Petra Větrovského, který je známý svým umem dostat ze svých herců a respondentů i ty nejniternější emoce. Natočil už dokumenty třeba o Janu Kollerovi či Attilu Véghovi.

A podařilo se to prý i s Řepkou, kterého tak diváci uvidí v nezvykle lidské, otevřené podobě. Sám bývalý fotbalista nechápal, jak se režisérovi podařilo ho rozmluvit až tak moc: „Film ukazuje, že člověk může spadnout z vrcholu na dno, vrátit se zpátky a dokonce mít kvalitnější život než dřív. Všechno se dá zvládnout. Petr je lišák, vždy mě uvedl do takové polohy, že jsem se rozpovídal. Potom jsem si říkal: ´To je průser.´ Jsou tam věci, o kterých nevěděla ani moje máma,“ přiznal.

Jedná se přeci jen o nezvyk, Řepku máme v paměti zapsaného přeci jen jako drsňáka a občas i docela ostrého rapla, který dokonce strávil i chvíli ve vězení.

Sám Tomáš ale říká, že klidnější rozpoložení, které bude k vidění ve zmiňovaném dokumentu, není žádná přetvářka, protože už se sám prostě trochu uklidnil.

„Začínám být větší diplomat, jsou věci, které si nechám projít hlavou, než vybuchnu, pak ve finále vybuchnu, ale třeba už s jinou intenzitou. Víc asi o věcech přemýšlím, koukám na věci z jiného úhlu pohledu. Je to asi věkem,“ prozradil pro eXtra.cz.

Úplně bez zádrhelů ale natáčení neprobíhalo, Tomáš přiznal, že se jeho názor občas nepotkal s režisérskou vizí. Nakonec se ale neshody vždycky podařilo uhladit: „Tak samozřejmě, nebylo to všechno zalité sluncem. Byly tam i chvilky, kdy se mi nechtělo, Petr měl nějakou představu, a já jsem s tím moc nesouhlasil, pak jsme se tedy plus mínus někde na cestě potkali. Každý člověk má jinou náladu, pak se mu o tom nechce mluvit. Petr mi pak řekne, mluv, ať je to opravdové, to máš být ty, ten starý Řepka. Tak jsem začal být ten starý Řepka,“ vysvětlil.

Řepka Hříšník bude ke zhlédnutí 20. listopadu.