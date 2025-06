Ornella měla u soudu hrůzu ze Soukupa: "Chápu, proč tu jsou ty bezpečnostní rámy"

6. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Ornella Koktová svědčila proti Jaromíru Soukupovi, ale moc vnitřního klidu jí to nedodalo.

Nejlepší kamarádka známé influencerky Agáty Hanychové, Ornella Koktová, nedávno dorazila k soudnímu slyšení ve sporu Agáty a podnikatele Jaromíra Soukupa, kteří se soudí o péči o jejich společnou dceru. Ornella vcelku očekávatelně svědčila ve prospěch své blízké kamarádky, až později však popsala průběh a přiznala, že měla pořádně nahnáno.

„Byla jsem nervózní, už jen z toho, že jdu do té budovy. Ten tlak, když jsme tam vcházeli, byli tam připraveni ti novináři, ono se to nezdá, ale už to je tlak na člověka,“ začala celý příběh Ornella v podcastu Agáta a Ornella.

„Musela jsem být v takové té ohrádce pro svědky, jak to znáte z těch filmů. Bylo to teda strašný, tam se normálně dal krájet vzduch, to bylo jak v papiňáku. Každopádně, ty jsi mi pomohla, když jsem tam stála. Já jsem se tam trochu klepala,“ přiznala směrem k Agátě.

Soukup prý u soudu žádné dekorum nezachoval a nechal se ovládnout vztekem: „Ten pán na mě začal syčet, byl úplně rudej, jako rajče. A já jsem si v duchu říkala, že chápu, proč jsou tady ty bezpečnostní rámy, protože jsem cítila, že kdyby měl byť jen pilník, tak jsem asi pobodaná. A nejen já, ale všichni v té místnosti. Bylo to tak zlý, ta energie se dala skoro nahmatat,“ popsala Ornella.

„Tohle je taková nálož, tlak, šutr na vašich zádech... Ten začátek byl hrozný, toho jsem si vědoma. Ale byla jsem tak nervózní, že jsem nakonec té soudkyni musela říct: 'Omlouvám se, na takové situace nejsem zvyklá – obzvlášť když na mě někdo syčí a je rudý vzteky.' V duchu jsem si říkala: Zavolejte sem doktora, tomu člověku snad praskne cévka v hlavě,“ vzpomínala na chování Soukupa.