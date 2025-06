Fanynky budou držet smutek: Sympatický fešák Marek Němec má svatbu na spadnutí

6. 6. 2025 – 8:03 | Magazín | Jana Strážníková

Velký den už je za rohem, svatba by měla proběhnout ještě v červnu.

První slzy mohly zasněné fanynky utírat už vloni v srpnu. To totiž elegantní fešák Marek Němec požádal svou přítelkyni Petru Hebkou o ruku. A kdo by snad šťastnému páru zlomyslně přál, aby se něco pokazilo, odejde s prázdnou, protože uběhl skoro rok a svatba už je na spadnutí.

„Už jsme v červnu? Jo, tak to by mělo proběhnout,“ smál se v rozhovoru pro Super.cz.

„K tomu potřebujete nějaké věci, tak ty už jsou zajištěné, a pak je potřeba být vyspalej a mít dobrou náladu. To doufám, že se podaří, i přes ten pracovní nápor, který je teď šílený,“ prozradil.

A kam hodlají novomanželé vyrazit na líbánky? „Celý svět je taková vysněná destinace, ale ono stačí být někde spolu. To doufám, že se nám podaří. Máme ale nějaká oblíbená místa, ale není to tak, že si říkáme, že teď musíme nutně na Barbados, to ne,“ usmíval se.

Uvidíme, jak Markovi nakonec padne svatební oblek – ještě nedávno měl totiž problémy s váhou. Ale pozor, ne s tím, že by jí bylo moc, ale naopak málo, protože při náročném zkoušení divadelní hry Přání neplánovaně zhubnul víc, než bylo záhodno: „Já během tohoto zkoušení zhubnul šest kilo. Potřebuju to dostat zpátky, protože jsem fakt hubený. K další práci, kterou mám, to bylo náročné, když jsem tady byl intenzivně dva měsíce,“ prozradil v dubnu.