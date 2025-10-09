Už obrátila list! Sabina nechce o návratu k Solfronkovi ani slyšet: "Jsem teď upřímně šťastnější"
9. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Sabina pálí mosty a tenhle pár zřejmě žádný šťastný konec nečeká.
Slavný pár z Bacheloru, který tvořili Jan Solfronk a Sabina Pšádová, se rozešel po půl roce. A ačkoliv řada zlých jazyků tvrdila, že se jednalo jen o kalkul a rozchod po šesti měsících se prostě jen časově shodoval s vypršením smlouvy s televizí, jak Sabina, tak Jan se dušují, že nepředstírali vůbec nic.
Rozchod ale zřejmě vnímají každý trochu jinak. Solfronk byl párkrát k vidění jak tělo bez duše a je zřejmé, že mu krásná blondýnka prostě chybí.
On sám se to ani nesnaží popírat: „Já se ještě furt nějak dostávám z toho rozchodu se Sabinou. Prostě je to furt jako člověk, na kterém mi záleží,“ uvedl pro eXtra.cz před necelými dvěma týdny.
„V jeden rozhodující moment jsem k ní nebyl úplně upřímný a to rozhodlo. Bavili jsme se o nějakých věcech a já jsem mlžil,“ vzpomínal na rozchod.
„Myslím si, že asi je potřeba, aby se ty rány nejdřív zahojily, a pak třeba v budoucnu, jestli se potkáme a jestli tomu osud bude chtít, tak třeba to bude dobré,“ doufal nakonec.
Jenže teď promluvila i Sabina a nezdá se, že by existovala zrovna velká naděje na obnovu vztahu.
„Ne, už je to pro mě uzavřené. Od té doby, co jsem to ukončila, jsem upřímně šťastnější. Když ve vztahu dlouhodobě chybí láska a ty základní věci, začne tě to ubíjet a ztrácíš sama sebe,“ prohlásila pro Blesk.
„Věřím, že si jednou dokážeme v klidu promluvit, protože za mě to není zlý člověk. Jen teď na to nejsem připravená,“ pokračovala.
„Hlavním důvodem našeho rozchodu bylo narušení důvěry. Myslím si, že když v partnerském vztahu chybí důvěra, už se těžko dá jít dál. Chápu, že každý může udělat chybu, ale pokud se ve lži pokračuje, ztrácí to pro mě smysl,“ dodala.
„Cítila jsem, že ho mám asi o něco radši než on mě,“ zamyslela se.
Nikoho nového ale zatím nemá, chce se spíš soustředit na sebe: „Směřuju k tomu, abych měla vedle sebe partnera, který mě podporuje a zároveň, abychom se navzájem táhli výš. Teď spíš dávám prostor sama sobě, chci být v pohodě a mít jasno, co od života chci,“ zakončila.