Pozor na tyhle telefonní linky “pro seniory” – každý hovor může stát stovky korun
9. 10. 2025 – 9:33 | Zprávy | Anna Pecena
Víte, že to, co vypadá jako pouhé přátelské zavolání či nabídka “speciální služby pro seniory”, se může změnit v past, ze které už nevyvážete bez škody? Telefonní linky, které jsou údajně určeny právě pro starší lidi, často skrývají extrémní (a často skryté) poplatky. Všechno jste důvěřivě zvedli — a najednou platíte.
Jak to funguje: falešné “prémiové” linky a nátlak
Podvodníci volají na pevné i mobilní linky seniorů a představují se jako zákaznická podpora, sociální pracovníci, soukromé služby či pomoc při administrativě. Často používají “kouzelné” obraty: „tato linka je zdarma pro seniory“, „speciální tarif pro 70+“ – a pak postupně přepnou na číslo s vyšší sazbou, nebo přesměrují hovor na prémiové číslo, kde účtují několik korun za minutu (někdy i mnohem víc).
V jiných případech vás vyzvou, abyste “zavolal zpět na toto číslo, kde ověříme stav důchodu či dotace” – a zpětný hovor už bývá drahý. Nebo telefon vyzváněl krátce, ale je “zmeškaný” hovor z neznámého čísla: když “musíte zavolat zpět”, zaplatíte za dlouhé minuty. Tento trik je popisován i v obecné prevenci: “volání zpět na zmeškaný hovor neznámého čísla … je účtován vysoký poplatek za odchozí volání (například na zahraniční číslo nebo prémiové číslo)” .
Policie také upozorňuje: “Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka… pachatel se vydává za ošetřujícího lékaře” a “každý podobný telefonát si okamžitě ověřte”.
Reálná rizika a příklady – nejde jen o pár korun
Ve skutečnosti nejde o maličkosti. Uvádí se, že ročně jsou škody seniorů způsobené podvody v ČR v řádu desítek milionů korun. Jeden známý případ: podvodník volal seniorkám a vydával se za vnuka či za lékaře, požadoval peníze, a celková škoda dosáhla stovek tisíc korun.
Policie dokonce zavedla nový projekt — po zvednutí telefonu může automat (hlasový robot) poskytnout seniorovi preventivní radu, jak poznat podvodný hovor a co dělat dál.
Nové triky: podvodníci využívají i hlas umělé inteligence
Podle Policie ČR se objevují i případy, kdy pachatelé používají umělou inteligenci, která dokáže napodobit hlas blízké osoby – například vnuka, dcery nebo lékaře. Volající zní věrohodně, mluví česky a dokonce používá jména rodinných příslušníků. “Staří lidé tak mají pocit, že mluví se skutečným příbuzným, a reagují zkratkovitě, často i pod dojmem šoku nebo soucitu,” uvedla policie v tiskové zprávě. Tato technologie se šíří i do běžných telefonních podvodů, kde AI napodobí hlas operátorky či pracovníka banky.
Jak se bránit (a nezaplatit za hloupý hovor)
-
Nikdy nevolejte zpět na podezřelá čísla, která vám neznámí volali.
-
Při jakémkoli hovoru, kde se začne žádat o peníze, nátlak či “ověření účtu”, hovor okamžitě ukončete.
-
Zeptejte se jména, organizace, čísla a pak ho ověřte – zavolejte přímo instituci, kterou volající uvádí.
-
Neposkytujte osobní údaje, čísla účtů, PINy – přes telefon žádná důležitá instituce nevyžaduje citlivé údaje.
-
Porovnejte vaše výpisy z účtů s časem, kdy jste volali – hledejte neobvyklé poplatky a nesrovnalosti.
-
V pochybnostech volejte policii na 158 a oznamte podezřelý hovor.
Tento druh podvodu není jen drzou hříčkou – může dojít k výraznému finančnímu poškození lidí v důchodu. Pokud máte v rodině či mezi přáteli seniory – dejte jim tento text, ukažte, jak snadno lze “telefonem okrást”, a zvyšte jejich ostražitost.