Ústavní soud má stížnost na prezidentské kandidáty. Týká se Kulhánka i Hilšera

V létě prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, že chce do konce roku dostat migranty ve Francii "pryč z ulic a lesů" a do speciálních ubytoven. To se už jeho vládě nejspíš nepodaří, píše agentura AP. Francouzské úřady ale s příchodem zimy postup vůči migrantům přitvrdily a Macron se za to dočkal kritiky i z řad vlastní politické strany.