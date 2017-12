CVVM: Zeman vede, volila by ho skoro třetina lidí

Stávající hlavě státu Miloši Zemanovi by v přímé volbě prezidenta dalo hlas nejvíce lidí, a to 32 procent. Vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš na druhém místě by dostal 21,5 procenta hlasů.