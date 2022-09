Protesty za ženská práva v Íránu si vyžádaly další mrtvé

Nepokoje rozpoutala zpráva o úmrtí 22leté ženy, kterou zatkla mravností policie, protože porušila zákon, který ženám nařizuje nosit hidžáb. Mahsá Amíníová zemřela po třídenním kómatu, patrně po selhání srdce. Rodina zesnulé nicméně tvrdí, že Amíníová byla zdravá. Úřadující Vysoká komisařka OSN pro lidská práva uvedla, že existují zprávy, podle kterých policie ženinou hlavou udeřila o jedno ze svých vozidel a uhodila ji do hlavy obuškem.

Reportéři stanice BBC a Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda na twitteru sdíleli záběry masových protestů, kde si žena stříhá vlasy na náměstí jihoíránského města Kermánu, zatímco dav kolem ní skanduje „smrt diktátorovi“. Ve městě Sárí na severu Íránu ženy tancovaly kolem ohně, ve kterém pálily své šátky na zakrytí vlasů.

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac

Agentury dnes citovaly íránského ministra pro informace a komunikační technologie s prohlášením, že přístup k internetu v zemi může být „z bezpečnostních důvodů omezen“. Ministr se později ohradil, že byl citován nesprávně. „V uplynulých dnech byla v platnosti nějaká místní dočasná omezení. Vše už ale bylo vyřešeno a komunikační síť nyní nemá žádné problémy ani s kvalitou, ani s rychlostí,“ řekl ministr íránské studentské zpravodajské agentuře.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, kterému je 83 let, vystoupil dnes v televizním projevu. Před veřejností se tak objevil podruhé od chvíle, kdy se objevily zprávy, že mu selhává zdraví. Ve svém pětapadesátiminutovém projevu se ale vyhnul tématu protestů, které Íránem zmítají poslední čtyři dny.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w