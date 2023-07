Ukrajinský prezident Zelenskyj dorazil do Prahy na jednání s českými lídry

Ukrajinský prezident má při dvoudenní návštěvě v Česku na programu ještě jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a šéfy Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Návštěvu provázejí mimořádná bezpečnostní opatření.

Prague is next. I will hold substantive negotiations with President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, Presidents of the Senate and the Chamber of Deputies Miloš Vystrčil and Markéta Pekárová Adamová, meet with members of the government, parliament and media. The focus…