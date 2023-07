Zelenskyj poděkoval za českou pomoc, podle Pavla Rusko není zdaleka tak silné

Ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. Po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Česko podle něj přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi.

Pavel uvedl, že Zelenskyj je prvním ukrajinským prezidentem po 14 letech, který navštívil Česko. Ocenil odvahu ukrajinského národa i Zelenského, který v době ruské agrese a přímých hrozeb shání podporu pro svoji zemi mezi partnery a spojenci.

„Je obdivuhodné, s jakým nasazením, s jakou vůlí se Ukrajina brání zpočátku obrovské přesile. Dnes se dá říct, že se síly pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenže zahájila protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se snažilo nás všechny přesvědčit,“ poznamenal Pavel.

Ukrajina podle něj může nadále počítat s českou podporou. Vláda, ale i privátní společnosti a občané napadené zemi přispěli částkou 45 miliard korun, řekl. Česko podle Pavla poskytlo 676 kusů těžké techniky a protivzdušné obrany, 4,2 milionu kusů středorážové a velkorážové munice či 380 000 kusů dělostřelecké munice. „Nevidím jiné řešení konfliktu než ukrajinský úspěch. Pokud by uspělo Rusko, základy společnosti, ve kterých žijeme, budou významně otřeseny,“ uvedl.

Obnovu Ukrajiny, nejen poválečnou, ale i v době války, je nutné vidět jako příležitost i pro Českou republiku a české firmy, řekl dále Pavel na tiskové konferenci. Příští týden podle něj Ukrajinu navštíví 30 českých podnikatelů s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným.

Podle Pavla je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do Severoatlantické aliance (NATO). „Je to v zájmu i naší bezpečnosti, regionální stability, ale také ekonomické prosperity,“ řekl.

Na summitu NATO podle Pavla lídři zemí budou mluvit o určité institucionalizaci podpory Ukrajině prostřednictvím střednědobého plánu, který na pět let zafixuje podporu Ukrajiny. „Podpora bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 milionů eur (zhruba 12 miliard korun). Česká republika do této podpory je připravena přispět pět milionů eur (120 milionů Kč),“ řekl Pavel. Zároveň bude pozice Ukrajiny posílena prvním jednáním Rady NATO-Ukrajina, míní.

Stejně tak bude Česko usilovat o to, aby přístupová jednání Ukrajiny o vstupu do EU byla zahájena do konce letošního roku, zopakoval Pavel svůj dlouhodobý postoj.

Zelenskyj poděkoval za českou pomoc a varoval před ruskou propagandou

Zelenskyj po jednání s Pavlem v Praze poděkoval za českou pomoc Ukrajině. To, co dělá Česko pro svobodu ukrajinského lidu, je znát, řekl. Varoval před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální by považoval, aby Ukrajina dostala pozvánku do Severoatlantické aliance (NATO). Sjednotit na tomto názoru všechny členy aliance je složité, ale je správný okamžik pro jednotu, míní.

Volodymyr Zelenskyj a Petr Pavel | zdroj: Profimedia

Zelenskyj poděkoval za vřelé přivítání v Česku. „Česká účast na osudu Ukrajiny je znát, pociťujeme to na obraně, v politice, ve všem, co děláme,“ řekl. Česko je podle něj důležité v otázce vojenské pomoci Ukrajině, v dodávkách zbraní, v podpoře sankční politiky vůči Rusku, ale i v podpoře vstupu Ukrajiny do EU a NATO. Ocenil i to, že Česko přijalo statisíce uprchlíků. „Sníme o dni, kdy budeme moci zaručit bezpečnost všem lidem a Ukrajinci se budou moci vrátit do své země,“ řekl.

Za ideální výstup nadcházejícího summitu NATO ve Vilniusu by považoval pozvánku Ukrajiny do NATO. Chápe ale, že může být složité, aby tento postoj získal stoprocentní podporu. „Myslím, že je ten správný okamžik ukázat jednotu a statečnost aliance. Potřebujeme dát jasný signál, že pro nás je to zlomový okamžik,“ uvedl. Důležitým bodem jednání summitu je z hlediska Ukrajiny i debata o dalším balíčku obranné podpory, doplnil.

Je přesvědčen, že se Ukrajina součástí NATO stane. „Ukrajina nemá nyní pozvání v žádné formě. Myslím, že je potřeba ukázat celému světu a Rusku sílu aliance a její jednotu,“ doplnil. Některé státy NATO se podle něj stále ještě ohlížejí na Moskvu.

S Pavlem dnes na Pražském hradě hovořili o společné bezpečnosti, spolupráci na posilování obrany a na eliminaci „teroristického nebezpečí ze strany Ruska“, řekl Zelenskyj. To vztáhl především k situaci v Záporožské jaderné elektrárně, kterou Rusové okupují. Ukrajina tento týden uvedla, že se ji Rusko chystá obvinit z ostřelování elektrárny.

Zelenskyj v té souvislosti zmínil destruktivní vliv ruské propagandy. „Bohužel má vliv i na prostředí v ČR. Je třeba se před tím bránit,“ uvedl. Vybídl také k jednáním se třetími zeměmi a realizaci „mírového vzorce“ s jejich pomocí. „Je velice důležité, že se Česká republika se při přijímání svých nezávislých rozhodnutí neohlíží na Moskvu,“ podotkl.

Zelenskyj se v Praze setkal s ukrajinským chlapcem, který se zde léčí

Zelenskyj se během návštěvy Prahy setkal i se čtrnáctiletým ukrajinským chlapcem Antonem, který bojuje s těžkou nemocí a podstupuje léčbu v České republice. „Antone, bylo mi velkou ctí tě dnes potkat a mluvit s tebou,“ napsal Zelenskyj na telegramu. Oba účastníky setkání ocenil i český prezident Petr Pavel.

Každý máme svého hrdinu. Hřeje mě pocit, že jsme dnes mohli zprostředkovat setkání dvou lidí, kteří jsou jeden pro druhého hrdinou. Jeden bojuje s těžkou nemocí, druhý s agresí proti své zemi. Respekt si zaslouží oba. Díky za to @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/GXrpkfxiCB — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

Zelenskyj uvedl, že Anton Kocko pochází z Boryslavi ve Lvovské oblasti. „Od března roku 2022 podstupuje léčbu v České republice. Je to skvělý hoch, který je upřímně pyšný na Ukrajinu a věří v ni,“ napsal ukrajinský prezident. Připojil i fotografie ze setkání na Pražském hradě. „Přeji ti, ať zvítězíš, a děkuji ti za tvou silnou víru!“ uzavřel Zelenskyj.

„Každý máme svého hrdinu. Hřeje mě pocit, že jsme dnes mohli zprostředkovat setkání dvou lidí, kteří jsou jeden pro druhého hrdinou. Jeden bojuje s těžkou nemocí, druhý s agresí proti své zemi. Respekt si zaslouží oba,“ komentoval na twitteru setkání Pavel.

Návštěva Zelenského se definitivně domluvila v červnu v Moldavsku

Zelenskyj měl pozvání do Prahy prakticky od začátku války na Ukrajině, definitivně se na příletu do Česka domluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS) 1. června, kdy se sešli na okraj summitu Evropského politického společenství (EPC) v Moldavsku. České televizi (ČT) to dnes řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který se Zelenským cestoval do Prahy v českém vládním speciálu z Bulharska.

Zelenskyj měl pozvání do Prahy prakticky od začátku ruské invaze, řekl v ČT Pojar. „Cestovat nemohl, ale když se s ním teď viděl premiér v Moldavsku, tak si řekli, že při další cestě do Evropy navštíví ČR. To pan prezident dodržel,“ uvedl. Původní termín návštěvy měl být asi před dvěma týdny, mnohokrát se ale měnil.

Organizaci podle Pojara usnadnilo, že ve středu a dnes jsou v Česku státní svátky. „Praha je prázdná, většina Pražanů je mimo hlavní město. Z bezpečnostního i logistického pohledu je to jednodušší,“ konstatoval. ČR vyniká mimo jiné v improvizaci a flexibilitě, což by mělo přispět k tomu, že návštěva bude mít hladký průběh, doplnil Pojar.

Český speciál doprovázela dvojice gripenů, Pojar v televizi ukázal fotografii Zelenského z paluby s jedním z letounů za oknem. „Bylo to ukrajinskou stranou kvitováno s povděkem a velmi pozitivně, myslím, že to bylo pěkné přivítání ještě ve vzduchu,“ řekl Pojar ke gripenům. Vzlet strojů byl symbolickou záležitostí, doplnil.

Česko oceňuje, že Zelenskyj v rámci své delší cesty po evropských státech v zemi přenocuje. Podle Pojara to však nebylo českou podmínkou. „Je pro nás dobré, že ho tu máme déle, je víc jednání, která na sebe navazují, a i my z toho můžeme získat, co chceme,“ uvedl Pojar.