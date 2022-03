Aktualizováno: Osmý den války. Pokud nebude bezletová zóna, Západ by nám měl dát letadla, míní Zelenskyj

(AKTUALIZOVÁNO, 19:03) Objevují se spekulace o tom, že Rusko možná zavře hranice a vyhlásí stanné právo.

3 more independent sources I have say that the Russian border shuts down in <48, possibly less than 24 hours. If you can, leave now. https://t.co/byZdHaJtiH

(AKTUALIZOVÁNO, 18:23) Ukrajina žádá podporu Západu. Pokud spojenci nemohou zařídit bezletovou zónu nad zemí, měli by Ukrajině poskytnout letadla, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedla tamní média. Hlava státu zdůraznila, že světové společenství bylo při pomoci Ukrajině nerozhodné, píše Reuters.

„Pokud nemáte sílu a vůli k uzavření nebe, tak mi dejte letadla. Dejte mi letadla. Pokud nebude nás, nedej bože, pak tu bude Lotyšsko, Litva, Estonsko. Další bude Gruzie, Moldavsko, Polsko. Půjdou až k berlínské zdi,“ řekl Zelenskyj na ruskou adresu na tiskové konferenci podle serveru Ukrajinska pravda.

Zelensky to Putin: "Good Lord, what do you want? Leave our land. If you don't want to leave now, sit down with me at the negotiating table. But not from 30 meters away, like with Macron and Scholz. Sit down with me and talk. What are you afraid of? We're no threat to anyone." pic.twitter.com/CNsLj2yQ1N