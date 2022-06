Ukrajinský parlament ratifikoval istanbulskou úmluvu o prevenci násilí na ženách

Pro ratifikaci istanbulské úmluvy bylo podle poslance Jaroslava Železnjaka 259 zákonodárců, proti jich hlasovalo pouze osm.

Istanbulská úmluva je mezinárodní dohodou Rady Evropy. Odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky či stalking. Zaručena má být podle ní rovnost genderová, sexuální, rasová, národnostní i sociální.

Státy se v úmluvě zavazují k uzákonění opatření proti násilí na ženách a domácímu násilí, ale také například k vyčlenění peněz na pomoc obětem.

Istanbulskou úmluvu podepsalo 45 států, z toho necelé čtyři desítky ji dosud ratifikovaly. ČR úmluvu podepsala v roce 2016, ale zatím ji neratifikovala. Loni od ní odstoupilo Turecko, které ji ratifikovalo v roce 2012 jako první ze signatářů.

We welcome @ua_parliament’s historic decision to ratify the Istanbul Convention. Even in these difficult times, it remains #Ukraine’s priority to protect women against all forms of violence, as well as prevent, prosecute and eliminate domestic violence and violence against women. pic.twitter.com/I3tovDsaCK