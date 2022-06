Obviněnému Redlovi omezil soud svéprávnost na dalších pět let

Soud minulý měsíc znovu omezil svéprávnost podnikateli a lobbistovi Michalu Redlovi, a to na pět let. Uvedl to dnes Deník N.

Redl je stíhaný v aktuální kauze korupce v pražském dopravním podniku, policie ho označuje za hlavu zločinecké skupiny. Podle médií se kvůli duševní chorobě již dříve vyhnul stíhání v jiném případu. Deník napsal, že Redl je nesvéprávný od roku 2014. Jeho tehdejší stíhání bylo přerušeno s argumentem, že kvůli chorobě, která nastala až po spáchání činu, nebyl schopen chápat smysl trestního řízení. O dalším omezení mužovy svéprávnosti nyní rozhodl Okresní soud Plzeň-město, a to 13. května. Zpravodajství Polčák pozastavil členství ve STAN, známost s Redlem podle něj ubližuje hnutí „Byla vyslechnuta znalkyně a posuzovaný. Jeho svéprávnost byla omezena na dobu pěti let podle rozsudku a navýšila se mu disponibilní částka, se kterou může nakládat,“ uvedla předsedkyně soudu Petra Pavlíčková. Vyšetřovatelé aktuální kauzy nicméně podle deníku tvrdí, že Redl je v pořádku a žije život jako svéprávný člověk. Nevidí proto důvod k tomu, aby se tento bývalý spolupracovník uprchlého zločince Radovana Krejčíře vyhýbal trestnímu stíhání. Za založení organizované zločinecké skupiny hrozí až 12 let vězení. „Fakticky vykonával podnikatelskou činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí v řádech desítek až stovek milionů korun. V této souvislosti komunikoval s advokáty, bankéři či vrcholnými zástupci nadnárodních společností. Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti ohledně jeho duševního stavu,“ citoval Deník N z policejních dokumentů. Redl navíc podle policistů požadoval od soudu schválení manželství se svou současnou partnerkou a domohl se zvýšení limitu pro množství peněz, se kterými může měsíčně nakládat. V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich ale jen deset. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který stejně jako Redl skončil ve vazbě. Jedenáctý podezřelý, podnikatel a Redlův blízký spolupracovník Pavel Kos, se podle Radiožurnálu přihlásil policii v neděli. Zbývající dva podezřelí - exmanažer dopravního podniku Matej Augustín a podnikatel Pavel Dovhomilja - byli v době razie v zahraničí. Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka, který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN. Mohlo by vás zajímat Hlubuček končí jako starosta pražských Lysolají, zastupitelé ho odvolali

