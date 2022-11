Ukrajina slíbila českým firmám dobré podmínky při obnově země

Firmy Fiala vyzval po příletu delegace do Prahy k zapojení do transformace země. „Jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít,“ konstatoval premiér. Na jaře se podle něj sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu. Největší poptávka je v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné.

Fiala uvedl, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. „Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci,“ uvedl. Česko bude působit v tomto směru i na ostatní země, dodal.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě o možnosti třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných ČR i o možnosti dalších návazných kurzů. Jednala také o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov po setkání s Černochovou na twitteru sdělil, že Ukrajina chystá 50 projektů na podporu ukrajinské armády s českou účastí. Doplnil, že s českou kolegyní jednal o situaci na frontě, dodávkách zbraní a armádního vybavení a rozvoji protivzdušné obrany.

