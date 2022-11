Jak zahradní stavby zvyšují hodnotu vašeho domu

Zahradní stavby dokážou být neuvěřitelně užitečné, ať už je používáte ke skladování nebo jako venkovní prostor pro vaše hobby či k relaxaci. Dokážou ale, při těchto všech možnostech jejich využití a výhodách, které nabízejí, zvýšit hodnotu vaší nemovitosti?

V tomto článku se pokusíme odpovědět na tuto otázku a zároveň se podíváme na to, jaké jsou průměrné náklady na zahradní stavbu, jak můžou zahradní stavby přidat (či ubrat) z hodnoty domu a jak maximalizovat jejich hodnotu.

Kolik stojí výstavba zahradní stavby?

Chcete-li přidat zahradní stavbu na svůj pozemek v naději, že to zvýší jeho přitažlivost a hodnotu celé nemovitosti, jistě budete chtít vědět, kolik vás to bude stát. Tady je ale pro začátek důležité pozastavit se u jednotlivých typů zahradních staveb. Rozdíl bude v ceně přístřešku na auto či altánku a ceně zahradní chatky či domku. Celková cena tedy závisí na typu zahradní stavby a následné i její velikosti a materiálu. Nejčastějšími zahradními stavbami jsou dřevěné chaty, domky a zahradní altány a přístřešky.

Na výběr máte ze dvou možností - buď si zahradní stavbu postavíte sami svépomocí, nebo si vyberete zahradní stavbu od prodejce (hotové nebo montované zahradní stavby). I od tohoto se bude odvíjet cena zahradní stavby.

Abychom se však vrátili zpět k cenám zahradních staveb, můžeme se podívat například na zahradní altány. Kvalitní dřevěné zahradní altány se pohybují v rozmezí od 1500 - 3000 eur. Svépomocná výstavba altánku vás sice může vyjít o něco méně, ale ne vždy máte jistotu kvalitních materiálů a správného provedení. Zahradní altány lze samozřejmě zajistit i za menší náklady (několik stovek eur), ale počítejte s tím, že pokud chcete kvalitní a dlouho trvanlivý altán, který přidá na hodnotě vaší nemovitosti, do kvality je třeba investovat. To platí také případě dalších zahradních staveb, jako jsou zahradní domky či dřevěné chaty. Kvalitní zahradní domky se pohybují od 2000 eur a v závislosti na jejich velikosti se dokáže cena vyšplhat i na 10 000 eur. Dřevěné chaty jsou o něco většími stavbami, mohou být i několik patrové, a tak je přirozené, že i jejich cena bude vyšší. Kvalitní dřevěné chaty se pohybují od 10 do 30 až 40 tisíc.

Cena se samozřejmě odvíjí také od materiálu zahradní stavby. Nejvíce hodnotným je právě dřevo. Pokud byste hledali levnější možnost u dřevěných zahradních staveb, můžete zvolit koupi montované stavby s továrními komponenty, které lze smontovat na místě.

Zvyšují zahradní stavby hodnotu domu?

Na tuto otázku existuje mnoho sporných odpovědí. Ve většině případů se odborníci shodují na tom, že malé zahradní stavby, jako je například přístřešek, nemovitosti na hodnotě nepřidávají. Nicméně, máte-li například málo úložného prostoru v domě či garáži a přístřešek poskytuje úložný prostor navíc, to může hodnotu nemovitosti zvýšit.

Při určování hodnoty zahradní stavby a následně i domu je důležitý i fakt, zda má zahradní stavba stavební povolení. Obecně platí, že stavební povolení jsou nezbytná v případě těch staveb, které mají rozlohu více než 25 m². Jedná se tedy zejména o zahradní stavby, jako jsou dřevěné chaty či domečky. U menších staveb, a tedy o rozloze méně než 25 m²stačí ohlášení stavebnímu úřadu. V ideálním případě byste se o této záležitosti měli informovat na stavebním úřadě, protože jak říká praxe, požadavky jednotlivých úřadů jednotlivých obcí a měst se mohou lišit.

Stavební povolení zahradní stavby je také faktorem, který může ovlivnit hodnotu domu. Pokud byste například chtěli prodat dům, který má na svém pozemku i zahradní stavbu, ale bez požadovaného stavebního povolení, nelze ji zahrnout do odhadu hodnoty domu. A navíc, hrozí také, že bude požadováno zbourání dané zahradní stavby.

Zahradní stavby mohou zvýšit hodnotu domu i jinými než finančním způsobem. Mohou představovat výhodu při prodeji či atraktivnost pozemku pro potenciální kupující. Zahradní stavby představují přidanou hodnotu vzhledem k jejich různým možnostem využití. Jsou skvělým místem k rekreaci a odpočinku, poskytují úložný prostor a mají také estetickou funkci. Samozřejmě to platí v případě, že jsou udržovány v dobrém stavu a je o ně dobře postaráno. A to zejména u dřevěných zahradních staveb, protože dřevo snáze podléhá povětrnostním vlivům. Správná a pravidelná péče o dřevo, čištění, aplikace ochranných nátěrů je nezbytností k udržení jejich původního stavu co nejdéle.

Jak zvýšit hodnotu zahradní stavby?

Kvalita materiálů a jejich udržování je důležitým faktorem, který přidává hodnotu zahradním stavbám a tím i vašemu pozemku a nemovitosti. Existuje však ještě několik dalších způsobů, jak přidat zahradním stavbám na přitažlivosti a hodnotě. Můžete je sladit do stylu vašeho domova nebo alespoň se stylem pozemku. Estetické hledisko není třeba podceňovat. Řekněme například, že máte na domě dřevěné obklady v mahagonové barvě. V tomto případě byste mohli také zahradní stavbu nebo její části ladit do tohoto nebo podobného odstínu.

Dalším způsobem, jak zvýšit hodnotu zahradních staveb, je již zmiňovaná pravidelná péče a údržba. Jen udržovaná zahradní stavba dokáže plně plnit své funkce a být oku přitažlivá. Pokud byste chtěli prodat nemovitost, na jejímž pozemku se nachází zahradní stavba, která nebyla udržována a jsou zapotřebí opravy či renovace, to určitě sníží hodnotu nemovitosti v době prodeje, protože potenciální kupující bude chtít zahrnout tyto náklady do kupní ceny.

I výběr materiálů zahradní stavby dokáže ovlivnit jejich hodnotu. Materiály by měly být kvalitní a také přizpůsobené dané oblasti. Výběr nekvalitních materiálů může být zátěží pro hodnotu vašeho domova. Zároveň i poloha zahradní stavby by měla být přizpůsobena dispozici pozemku a stavba by měla být co nejvíce dostupná.

Zahradní stavby mohou (ale nemusí) zvýšit hodnotu vaší nemovitosti. Chcete-li, aby vám zahradní stavba na hodnotě domu přidala, je dobré zaměřit se na kvalitu materiálů, praktičnost využití ale také dostupnost či estetickou stránku. Nezapomeňte ani na záležitosti, jakým je stavební povolení ale také správná péče a udržování zahradní stavby.