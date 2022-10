Fiala po jednání se Zelenským: Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do NATO a EU

Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie, prohlásil český premiér Petr Fiala po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Může přitom podle něj počítat s podporou Česka.

V Kyjevě, kam dnes dopoledne přijel s týmem ministrů na mezivládní jednání, podepsal český ministerský předseda spolu se Zelenským deklaraci o euroatlantické perspektivě pro Ukrajinu.

Na tiskové konferenci po schůzce s prezidentem ocenil Fiala pokrok, který Ukrajina učinila na cestě ke splnění podmínek pro pokračování rozhovorů o začlenění země do EU. Česko podle něj podporuje i co nejrychlejší uvolnění tří miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů.

Fiala po jednání české vlády v Kyjevě převzal od prezidenta Zelenského Řád Jaroslava Moudrého. Ukrajinské ocenění v minulosti dostali někdejší prezident Václav Havel či bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Fiala obdržel řád 1. třídy za mimořádný přínos rozvoji ukrajinsko-českých vztahů a spolupráce, ale také za podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. „Jsem nejen překvapen a opravdu dojat. Nesmírně si vážím této pocty, chápu to jako ocenění českému lidu, České republice, tomu, jak nesmírné podpoře se u nás Ukrajina těší,“ uvedl Fiala.

Zelenskyj ocenil, že čeští ministři přicestovali do Kyjeva ve chvíli, kdy se město stalo opět terčem ostřelování ruskými vojsky. Česko podle něj pomáhá likvidovat následky teroru a pomáhá také při vyvíjení tlaku na Rusko. S Fialou probrali i spolupráci v obraně proti dronům. „Pokud budeme moci bránit naše nebe, bude to důležitý krok v celoevropské obraně,“ uvedl ukrajinský prezident.

Se Zelenským koordinoval Fiala podle ukrajinského prezidenta sankční kroky vůči Rusku. Státníci hovořili i o vytvoření speciálního soudního dvora pro zločiny způsobené Ruskem po únorovém napadení Ukrajiny či o spolupráci při opravě vojenské techniky.

Podle Zelenského bylo důležité, že Fiala s týmem ministrů přijel v den bombardování. „Sám viděl, jak vypadá takový teror, jak škodí,“ konstatoval. Fiala v této souvislosti uvedl, že v rozbombardovaném domě, který česká delegace viděla, zahynuli lidé. „Je potřeba, abychom Ukrajinu konkrétními kroky podporovali,“ uvedl Fiala a dodal, že je rád, že se setkal se Zelenským i po sedmi měsících od své první návštěvy napadeného Kyjeva. „Za dobu, co jsem tu byl naposledy, se změnila spousta věcí, zůstalo hrdinství ukrajinského lidu a odhodlání demokratického světa pomáhat bránit svobodu a území,“ konstatoval.

Před bilaterálním jednáním Fialy se Zelenským se členové české a ukrajinské vlády před polednem sešli v Kyjevě na společném zasedání a podepsali memoranda o další spolupráci v ekonomické i politické spolupráci. Odpoledne ministři jednali se svými protějšky samostatně. Fiala pozval ukrajinskou vládu na příští rok do Prahy.

Členové české a ukrajinské vlády po dnešním společném zasedání v Kyjevě podepsali memoranda o další spolupráci v ekonomické i politické spolupráci. Novinářům to po zasedání řekli premiéři Petr Fiala a Denis Šmyhal. Oba ocenili dnešní zasedání, na které předsedu české vlády doprovodili tři vicepremiéři a čtyři ministři. Fiala pozval ukrajinskou vládu na příští rok do Prahy.

Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.



Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. „Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky. Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat,“ napsal Fiala na twitteru.

Dnes v Kyjevě se konají bilaterální konzulatce české a ukrajinské vlád.



Premiér @P_Fiala zahájil svou návštěvu Kyjeva zastávkou u historického domu v ulici Žyljanská, který se stal cílem ruského ostřelování Kyjeva 17. října 2022. #RussiaisATerroistState



Petr Fiala / Fb

Návštěvu zahájili ministři zastávkou u historického domu, který byl cílem ruského ostřelování Kyjeva před dvěma týdny, informovala ukrajinská ambasáda v Praze na twitteru.

Jedním z hlavních témat jednání je podle Strakovy akademie jasné vyjádření podpory Ukrajině a pokračování vojenské i humanitární pomoci.

Šmyhal na tiskové konferenci po jednání vlád zdůraznil důležitost příjezdu českých ministrů, jejichž cestu dnes zbrzdily výbuchy v oblasti Kyjeva. Ruské rakety podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole. „Navzdory tak vysoké návštěvě ze státu, který předsedá EU, ruský agresor pokračoval ve své strategii ničení a likvidace civilních cílů,“ uvedl ukrajinský ministerský předseda.

Česká návštěva v jednom z nejsložitějších období ukrajinských dějin je projevem obrovské solidarity a podpory, uvedl Šmyhal. Podle Fialy měla vyjádřit, že Ukrajina není sama. „Chápeme význam jejího boje a jsme připraveni dělat všechno pro to, aby i za těchto obtížných podmínek se dalo žít na Ukrajině co možná nejnormálněji,“ řekl.

Navzdory trvající ruské agresi bylo jednání navýsost efektivní, zdůraznil Šmyhal. Výsledkem jsou mimo jiné memoranda o spolupráci mezi ministerstvy zahraničních věcí a vládami, která mají podpořit ekonomický i politický dialog obou zemí. Ve společném prohlášení také země podpořily další prohlubování sankcí proti Rusku.

Fiala označil za přirozené a automatické další pokračování vojenské i humanitární podpory Ukrajiny. Cílem je obnova územní celistvosti země, řekl. Aktuálně česká vláda uvolnila 20 milionů korun na nákup naftových generátorů, které mají po ruských útocích pomáhat s nahrazováním výpadků dodávek elektřiny v Dněpropetrovské a Lvovské oblasti.

Česko dosud Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc za 4,5 miliardy korun. Šmyhal dnes zmínil houfnice DANA, tanky a obrněná vozidla, která podle něj fungují na frontě a pomáhají osvobození Ukrajiny. „Připravujeme další nepříjemné věci pro okupanty,“ konstatoval. Podle Fialy je v zájmu ČR, Ukrajiny, Evropy i celého světa, aby Ukrajina ve svém hrdinném boji měla dostatek techniky a mohla se účinně bránit.

Vedle aktuální pomoci hovořily vlády i o mezinárodní podpoře Ukrajiny a o její poválečné obnově, doplnil Fiala. Vlády se přitom shodly, že na obnovu Ukrajiny by se měl použít i zkonfiskovaný ruský majetek. Fiala současně ocenil, že Ukrajina má při obnově zájem o české firmy a podpoří české podnikatele v přístupu na svůj trh. „Nejde o jednostrannou pomoc, ale o hlubokou spolupráci,“ popsal vztah obou zemí Fiala.

Česká vláda je podle Šmyhala také pro vznik tribunálu, který by soudil ruské zločiny spáchané na ukrajinském území, ale také ruské politické a vojenské vedení vydávající rozkazy.

Fiala v Kyjevě ocenil postup Ukrajiny při plnění podmínek cesty země do EU

Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do Evropské unie a české předsednictví EU bude usilovat o to, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos, uvedl dále po zasedání Fiala. Šmyhal oznámil, že do konce roku ukrajinský parlament chystá přijetí stovky zákonů potřebných pro další postup v integračním procesu.

„Byl jsem pozitivně překvapen, jak ukrajinští přátelé pracují na doporučeních Evropské komise a na splnění podmínek, které jsou nezbytné,“ poznamenal Fiala s tím, že Ukrajina dělá jasné kroky, ať už jde o právní oblast, boj proti korupci a další. „To vše by se mělo promítnout i v reakci EU, proto české předsednictví bude usilovat o to, aby v závěrech rady pro rozšíření byl oceněn pokrok a výsledky, kterých Ukrajina dosáhla, a to ještě letos,“ konstatoval.

Šmyhal uvedl, že se zástupci české vlády probral sedm doporučení daných Evropskou komisí. Splnění těchto podmínek podle něj otevře prostor pro další jednání.

Společné zasedání české a ukrajinské vlády v Kyjevě | zdroj: twitter.com/YPerebyinis

Evropská komise v červnu doporučila kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová tehdy uvedla, že země bude muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je přijímací proces spojen. Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či v boji s korupcí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy označil krok komise za historické rozhodnutí.

Fiala už v březnu, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, tamní hlavní město navštívil spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou. Zelenskyj tehdy návštěvu označil za silný projev podpory napadené zemi. Cestu připomíná tabulka v kyjevské Aleji odvahy, kterou dnes čeští ministři navštíví v doprovodu bývalého velvyslance v ČR a nynějšího náměstka ukrajinského ministra zahraničí Perebyjnise. Alej, kterou v srpnu otevřel prezident Zelenskyj se svým polským protějškem Andrzejem Dudou, zvěčňuje jména politických vůdců a dalších představitelů zemí, poskytujících Ukrajině významnou pomoc v boji s Ruskem.

Z ukrajinských přístavů dnes vyplulo 12 lodí v rámci dohody o vývozu obilí

Z ukrajinských přístavů vyplulo dnes v rámci dohody o vývozu obilí 12 lodí, uvedl ukrajinský ministr pro infrastrukturu Oleksandr Kubrakov. Rusko v sobotu pozastavilo svoji účast na dohodách umožňujících vývoz potravin z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se ale v neděli dohodly na plánu přesunu 16 plavidel. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že Turecko je odhodláno dohody o vývozu obilí z Ukrajiny ochránit.

„Dnes opustilo ukrajinské přístavy 12 lodí. OSN a Turecko zajistí 10 kontrolních týmů, které provedou inspekci 40 lodí zapojených do černomořské obilné iniciativy. Tento plán byl přijat ukrajinskou delegací a ruská delegace o něm byla informována,“ oznámil Kubrakov na twitteru.

Mluvčí vojenské správy v Oděse upřesnil, že na lodích, které dnes vypluly z ukrajinských přístavů, bylo 354 500 tun zemědělských produktů.

Erdogan řekl, že navzdory zdráhání Ruska je Turecko odhodláno „pokračovat v humanitárním úsilí“. Turecko podle něj bude chránit dohody o vývozu ukrajinského obilí, k jejímž garantům Ankara patří.

Mluvčí OSN sdělil, že dnes má být zkontrolováno 40 plavidel a první z nich prověřili inspektoři ve vodách u Istanbulu. Byli mezi nimi ale jenom pracovníci OSN a Turecka, zatímco minulých inspekcí se účastnili také Rusové a Ukrajinci.

Moskva v sobotu oznámila, že odstupuje od své účasti na obilné dohodě, kterou v červenci za účasti Turecka zprostředkovala OSN. Jako důvod Rusko uvedlo, že už není schopno zaručit bezpečnost civilních lodí, které zajišťovaly obilný koridor. Učinilo tak v reakci na útok na svou Černomořskou flotilu v krymském přístavu Sevastopol.