Rusko v reakci na Polsko posílí armádu u své západní hranice

Rusko posílí vojska rozmístěná u své západní hranice, uvedl ruský ministr obrany Sergej Šojgu na poradě svého resortu. Několikanásobně totiž podle něj vzrostly hrozby pro ruskou bezpečnost na západě a severozápadě země. Hovořil konkrétně o hrozbě ze strany Polska a Finska, které nedávno vstoupilo do Severoatlantické aliance.

„Značnou hrozbu představuje militarizace Polska, které se stalo hlavním nástrojem protiruské politiky USA,“ prohlásil Šojgu. Údajná militarizace se podle něj projevuje nejenom posilováním armády, ale také nákupy zbraní z USA, Británie a Jižní Koreje. Podle Šojgua by Polsko navíc chtělo okupovat západní část Ukrajiny. Rusko z tohoto úmyslu obviňuje Varšavu dlouhodobě, aniž by poskytlo jakékoliv důkazy. Bylo to přitom právě Rusko, které loni v únoru napadlo Ukrajinu a okupuje rozsáhlá území na jihu a východě země.

Polsko nedávno rozhodlo, že navýší počet vojáků u své hranice s Běloruskem, které je spojencem Ruska. Na hranicích je nyní rozmístěno přibližně 2000 polských vojáků a stovky policistů a příslušníků pohraniční stráže. Šojgu sdělil, že v blízkosti hranic takzvaného „svazového státu“, který formálně tvoří Rusko a Bělorusko, je asi 360 000 vojáků.

Ohrožení Ruska podle Šojgua představuje také nedávný vstup Finska do NATO. „Na finském území pravděpodobně dojde k rozmístění dalších armádních kontingentů NATO a útočných zbraní aliance, které jsou s to na značnou vzdálenost zasáhnout kriticky důležité objekty na severozápadě Ruska,“ prohlásil také Šojgu.