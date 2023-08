Ukrajinci zaútočili na Krymský most. Rusové slibují odvetu

Rusové tvrdí, že protivzdušná obrana zasáhla a sestřelila útočící rakety. Dým byl prý jen kouřová clona.

Útok nastal po poledni. Na most směřovaly zřejmě dvě rakety. Za dvě hodiny následoval další útok, svědci hlásili osm explozí v blízkosti mostu. Ruské vedení slibuje pomstu za „teroristický útok“..

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina se pokusila most zasáhnout raketami S-200 a že útok se obešel bez obětí. Na mostě byl přerušen provoz.

„Ukrajinské raketu včas odhalily a zastavily ruské systémy protivzdušné obrany. Nejsou hlášeny žádné škody nebo oběti," sdělilo ministerstvo obrany.

Plumes of smoke above the Crimea bridge are visible above a beach in Kerch.



Crimean occupation authorities claimed that Ukraine launched S-200 missiles at the bridge. However, the strike could have actually been probing air defense, military expert Oleh Katkov says:… pic.twitter.com/3zWlOVjyjM