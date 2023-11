Slovenská vláda nebude bránit podnikům ve výrobě a dodávkách zbraní

Nová slovenská vláda nebude bránit podnikům při výrobě a dodávkách zbraní odběratelům, řekl dnes novinářům premiér Robert Fico, který dlouhodobě vystupuje proti vojenské pomoci Ukrajině. Z Ficova vyjádření vyplynulo, že jeho odmítavý postoj se týká jen případných dodávek zbraní a munice ze zásob slovenské armády.

„Když nějaká firma chce vyrábět zbraně a někam je dodávat, tomu samozřejmě nikdo nebude bránit,“ řekl Fico po schůzce s ministrem obrany Robertem Kaliňákem.

Fico ještě jako opoziční politik opakovaně kritizoval dřívější vládu za předávání různých zbraní Ukrajině a tvrdil, že v případě účasti své strany v novém kabinetu nedovolí vývoz ani jednoho náboje na Ukrajinu. Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) zářijové předčasné parlamentní volby v zemi vyhrála a vytvořila kabinet s dalšími dvěma stranami.

Slovensko po ruské invazi na Ukrajinu nejen předalo Kyjevu darem různou vojenskou techniku včetně vyřazených stíhaček MiG-29 sovětské konstrukce, ale na základě bilaterálního komerčního kontraktu mu dodalo osm samohybných houfnic Zuzana 2, které jsou vlajkovou lodí slovenského obranného průmyslu. Výrobu dalších 16 houfnic Zuzana 2 pro Ukrajinu zaplatí podle dřívějších informací Dánsko, Norsko a Německo.

Podle Fica by Bratislava mohla dodávat Kyjevu také odminovací systémy, které se na Slovensku rovněž vyrábějí. „Jedna z takových věcí, která by Ukrajině mohla pomoci, je odminování. To považuji za pomoc humanitární. Je tam obrovské množství zaminovaných prostor a nevybuchlé munice,“ řekl slovenský premiér.

Slovensko ještě za předchozích vlád začalo připravovat projekt zvýšení výroby munice. Munici kalibru 155 milimetrů vyrábí na Slovensku polostátní firma ZVS Holding, v níž má poloviční podíl skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada. Modernizací a prodloužením životního cyklu munice se v zemi zase zabývá společnost VOP Nováky, která také patří do skupiny CSG.

Podle Kaliňáka chce nové vedení slovenského ministerstva obrany přehodnocovat zejména některé již uzavřené komerční kontrakty, bližší informace k tomu ale ministr neuvedl. Slovensko dříve zadalo různé zakázky na modernizaci zastaralého vybavení slovenské armády. Kaliňák se už krátce po říjnovém jmenování ministrem obrany vyslovil také pro úpravu dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, proti níž Směr-SD vystupoval již při jejím schvalování ve slovenském parlamentu.

Fico navštíví 24. listopadu Česko

Fico by měl 24. listopadu navštívit Česko, setká se s předsedou české vlády Petrem Fialou (ODS). Na dnešní tiskové konferenci po jednání s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) v Praze to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Fico podle něj mimo jiné poslal Fialovi dopis, v němž požádal o oživení činnosti Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Česko aktuálně předsedá.

Blanár také uvedl, že tento čtvrtek navštíví Prahu slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, jedná se také o setkání ministrů obrany.

Slovenský ministr řekl, že V4 je pro jeho zemi unikátním formátem a je potřeba její fungování „odmrazit“. Rozumí tomu, že některá témata členy skupiny rozdělovala, ale má za nutné diskutovat o těch, které státy spojují. Jedním z témat, o kterém je potřebné diskutovat, je revize evropského finančního rámce, dalším pak migrační pakt EU, míní Blanár.

Ministr uvedl, že současný návrh migrační reformy je pro Slovensko nepřijatelný. Naopak český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) její podobu v červnu podpořil. Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů počítá návrh s takzvanou povinnou solidaritou. Země si mohou vybrat, zda přijmou běžence, dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek 20 000 eur (asi 487 000 korun) za jednoho migranta nebo jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora země zatížené velkým počtem příchozích.

Blanár uvedl, že Slovensko to nepovažuje za dobrou cestu. Za potřebné má posílení schengenských hranic a unijní pohraniční agentury Frontex, případně chce řešit readmisní dohody.

Lipavský na dotaz ČTK řekl, že na V4 Česko nahlíží prakticky a pragmaticky. V brzké době se podle něj uskuteční setkání na prezidentské úrovni. Ministr zahraničí má za nutné počkat na sestavení vlády i v Polsku, až poté je podle něj vhodné svolat zasedání V4 například na úrovni šéfů diplomacií. „Abychom se nesešli deklaratorně, abychom mohli řešit reálnou politiku ve střední Evropě,“ poznamenal.

Mezi témata, která je podle něj možné ve V4 řešit, zařadil spolupráci občanů, infrastrukturní propojení, ekonomické záležitosti nebo nelegální migraci. Potřeba je podle něj mluvit i o situaci na Ukrajině.

Fico podle Blanára zaslal dopis Fialovi, v němž pojmenoval jedinečnost V4, požádal o oživení činnosti skupiny a případné organizace společného zasedání.

Fico se v době kampaně ohrazoval proti výrokům českých politiků, kterým vzkázal, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska. Reagoval na vyjádření českého prezidenta Petra Pavla a Lipavského, kteří mluvili o tom, že je vývoj na Slovensku znepokojuje a je potřeba ho pozorně sledovat.

Šéfové diplomacií dnes uvedli, že vztahy jsou nadstandardní. Podle Lipavského není nic překvapivého na tom, že Česko a Slovensko mají různé zahraničněpolitické postoje. Z obou stran podle něj zaznívá uznání nezávislé a suverénní politiky druhého státu.

Podle Blanára Slovensko odsuzuje ruskou invazi, zbraně Ukrajině ale dodávat nebude

Slovensko odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu jako porušení mezinárodního práva a podporuje územní celistvost napadené země. Nebude ale Ukrajině dodávat zbraně ze zásob slovenských ozbrojených sil, podporuje mírové iniciativy. Blanár to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání s ministrem Lipavským.

„Jednoznačně odsuzujeme akt Ruské federace jako porušení mezinárodního práva,“ řekl dnes Blanár. Uvedl ale, že Slovensko takto konzistentně přistupovalo i například k porušování mezinárodního práva v Iráku a Kosovu, jehož nezávislost neuznává jako jeden z pěti členských států Evropské unie.

Řešení situace na Ukrajině podle Blanára nemá vojenské kořeny. Slovensko podporuje především mírové iniciativy, a to vzešlé z jakékoli úrovně, ať už od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nebo z Brazílie či Číny, řekl. Zapotřebí je podle slovenského ministra přerušit boje a hledat řešení u jednacího stolu.

Blanár také uvedl, že Slovensko významně pomohlo Ukrajině humanitárně. V takové pomoci chce jeho země pokračovat, zároveň nabízí odborníky například na odminování území. „Ale nebudeme dodávat jakékoli zbraňové systémy nebo zbraně ze zásob ozbrojených sil Slovenské republiky,“ řekl Blanár. Zemi podle něj dochází zásoby a zároveň opět apeloval na mírové iniciativy.