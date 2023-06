Ukrajina chce jasné rozhodnutí o své budoucnosti v NATO, žádá Zelenskyj

Ukrajina chce na červencovém summitu NATO ve Vilniusu získat „jasné“ rozhodnutí o své budoucnosti v Severoatlantické alianci, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na úvod summitu lídrů Evropského politického společenství (EPC). Jednání, které se koná v Moldavsku, zahájila prezidentka Maia Sanduová, a poté hned předala slovo právě Zelenskému.

„Bezpečnostní záruky jsou nesmírně důležité nejen pro Ukrajinu, ale také pro naše sousedy včetně Moldavska, a to kvůli Rusku a jeho agresi na Ukrajině a potenciální agresi i v dalších částech Evropy,“ řekl Zelenskyj.

Hrozbou pro Moldavsko je podle jeho vyjádření fakt, že Rusko udržuje své vojáky v moldavském separatistickém regionu Podněstří při hranicích s Ukrajinou. Ruský vojenský sbor v Podněstří čítá podle analytického centra Carnegie zhruba 1500 vojáků.

Ukrajinský prezident, jehož přítomnost na summitu nebyla předem oznámena, hovořil rovněž o důležitosti jednoty. Zmínil, že ruský teror v jeho zemi pokračuje; při nočním útoku zemřeli v Kyjevě tři lidé.

Ukrajinský prezident hodlá na okraj summitu hovořit s evropskými lídry o vytvoření koalice, která by umožnila dodání moderních stíhaček Ukrajině. Kyjev už řadu měsíců usiluje o dodání amerických letounů F-16. Řada evropských zemí dala v minulých týdnech najevo ochotu podílet se na zprostředkování dodávek do napadené země, konkrétní sliby ale v tomto ohledu zatím nejsou. Zelenskyj mimo to hodlá s evropskými státníky hovořit o poskytnutí střel do systému protivzdušné obrany Patriot.

K rozšíření koalice zemí, které zajišťují dodávky systémů Patriot, vyzval na summitu nizozemský premiér Mark Rutte. Ukrajina má nyní dva systémy Patriot - jeden poskytly Spojené státy, druhý společně dodalo Německo a Nizozemsko. Rutte přislíbil, že se pokusí přesvědčit co nejvíce evropských lídrů, jejichž země mají tyto systémy k dispozici, k jejich dodávkám do napadené země.

Šéf nizozemského kabinetu rovněž slíbil, že jeho země zahájí výcvik ukrajinských pilotů v ovládání stíhaček F-16 „co nejdříve“. Na výcviku se podle něj budou podílet také Dánsko, Belgie, Británie a další země.

Sanduová: Summit je jasným vyjádřením naší solidarity s Ukrajinou a jejím lidem

Rozhodnutí sejít se na summitu na zámku Mimi v obci Bulboaca pouhých 20 kilometrů od hranic s Ukrajinou je jasným vyjádřením naší solidarity s Ukrajinou a jejím lidem, řekla v úvodním proslovu Sanduová. „Ukrajinci bojují za svobodu, za evropské hodnoty a budoucnost našeho kontinentu,“ dodala.

Jak hostitelka summitu pokračovala, je pro ni velkou ctí přivítat v Moldavsku právě ukrajinského prezidenta. „Jsem hrdá, že dnes mohu stát po jeho boku,“ dodala.

Moldavané i obyvatelé dalších evropských zemí ukázali podle prezidentky solidaritu s ukrajinskými občany, kteří se k nim uchýlili před válkou, a uvítali je ve svých domovech. „Je ale potřeba udělat víc. Tento summit poskytuje platformu pro nalezení řešení, ke kterým se můžeme všichni zavázat, aby znovu zavládl mír,“ dodala s tím, že je třeba řešit i důsledky války a další ochranu Evropy.

„Za poslední rok jsme ukázali obrovskou sílu, odolnost a solidaritu. Společně ale dokážeme mnohem víc. EPC se může stát klíčovou platformou pro celoevropské akce,“ uvedla moldavská prezidentka na závěr své řeči.

Moldavsko hostí v pořadí už druhý summit lídrů Evropského politického společenství, které sdružuje státy Evropské unie a další evropské země. Ten předchozí se konal loni na podzim v Praze. Jednání se účastní více než 40 evropských vůdců, mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, který s představou společenství EPC přišel, či německý kancléř Olaf Scholz. Česko zastupuje premiér Petr Fiala. Pro Zelenského jde o první osobní návštěvu sousední země od ruského útoku na Ukrajinu loni v únoru.