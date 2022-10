EPC nemá nahradit evropské struktury, ale umožnit upřímnou diskusi

Evropské politické společenství (EPC), jehož první schůzka dnes začala na Pražském hradě, není novou evropskou organizací a nemá nahradit stávající formáty spolupráce. Ve svém úvodním vystoupení na dnešním zasedání EPC to řekl český premiér Petr Fiala (ODS). Formát, do kterého dostalo vedle států EU pozvánku 17 dalších zemí včetně Británie, Ukrajiny či Turecka, má umožnit upřímnou diskusi nad společnými, ale také spornými tématy, vysvětlil Fiala.

Myšlenka EPC podle něj navazuje i na hodnoty prosazované bývalým českým prezidentem Václavem Havlem, jehož heslo „Evropa jako úkol“ si vzalo nynější české předsednictví EU jako své motto. „Úkol, který vyžaduje naši pozornost, odhodlání a integritu. Myšlenka Evropského politického společenství vychází právě z tohoto způsobu uvažování,“ uvedl Fiala.

Jednání by podle něj mělo umožnit neformální výměnu názorů na současné dění v Evropě i ve světě. „Nejde o to založit novou evropskou organizaci nebo nahradit stávající formáty spolupráce. Těch je již dostatek. Nebudeme ani přijímat žádná oficiální usnesení. Záměr je jednoduchý - vést upřímnou diskusi o záležitostech, které patří do společného zájmu, ale také o sporných tématech,“ uvedl.

Spolupráci evropských zemí podle Fialy vyžaduje řada záležitostí. Zmínil nutnost hledat cesty k míru a bezpečnosti. „Tím to ale nekončí, je tu také inflace, rostoucí ceny a s tím související zhoršující se životní podmínky v Evropě,“ řekl. Dalšími tématy jsou pro něj závislost na dovozu energetických zdrojů či potřeba posunu k udržitelné energetice a ekonomice. „Také investice do obrany a bezpečnosti, nelegální migrace a další komplexní problémy, které nám berou energii a způsobují nevýhody v globální konkurenci,“ dodal.

Petr Fiala a britská premiérka Liz Trussová | zdroj: Profimedia

Neformální platforma má evropským lídrům dát možnost sdílet nápady, lépe spolupracovat a přijít s řešeními, která vrátí na kontinent prosperitu a mír. Fiala v té souvislosti poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který vznik skupiny inicioval. „Po plenárním zasedání bude čas probrat jednotlivá témata do hloubky u kulatých stolů, bude také prostor pro bilaterální jednání. Večer se znovu sejdeme u večeře, abychom dali dohromady obecné výstupy,“ shrnul dnešní program.

Nejvážnějším problémem Evropy je, že trpí agresivní válkou

Evropa v současnosti čelí těžkostem, nejzávažnějším problémem je, že trpí agresivní válkou. Rusko pokračuje ve své nespravedlivé agresi vůči Ukrajině, ruský prezident Vladimir Putin není otevřen jednání a jeho jediným cílem je dobytí sousední země. Ruské akce z posledního týdne to opět dokazují, řekl Fiala v úvodním projevu.

Vyhlásit hlasování v okupovaných územích bylo podle něj nečestnou lstí a mezinárodní společenství to nemůže brát vážně. Kyjev a Západ ruskou anexi čtyř ukrajinských území vyhlášenou na konci září odsuzují a odmítají jako nelegální. Narychlo zorganizované hlasování se týkalo Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti.

„Prezidentská standarta vlající nad tímto hradem na sobě nese motto Pravda vítězí. To znamená, že pravda nakonec vyhraje, nebo že pravda porazí lež. Toto motto nám dodávalo naději v těžkých časech, v časech útlaku,“ připomněl Fiala.

Na Ukrajině podle předsedy vlády Česko vidí odraz vlastní minulosti. Fiala odkázal na srpen roku 1968 a na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Mnoho zemí má podle Fialy podobné historické zkušenosti.

„Chápeme, že je obtížné čelit zlu, ale také chápeme, že pravda vítězí. Možná to zabere čas, ale všichni ve svých srdcích víme, že Ukrajina zvítězí, protože pravda je na její straně,“ poznamenal ministerský předseda.

Do té doby Ukrajina podle něj potřebuje neutuchající podporu Evropy. „Evropané musí držet hodnoty, které je sjednocují: hodnoty lidských práv, respektu a vlády práva,“ uvedl Fiala. Takové hodnoty podle něj vyjadřoval také první český prezident Václav Havel.

Do Prahy dostalo pozvánku 44 zemí, které podle šéfa Evropské rady Charlese Michela sdílejí stejný kontinent a stejné výzvy. Spojuje je téma bezpečnosti, energetiky, migrace či úsilí o stabilitu a mír. Pozvání do Prahy nedostali představitelé Ruska a Běloruska. Podle šéfa evropské diplomacie Josepa Borrella je pražské setkání signálem Rusku, které v únoru vojensky zaútočilo na sousední Ukrajinu, o jeho izolaci. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který vznik EPC inicioval, je cílem dnešního prvního setkání společenství demonstrovat jednotu a vybudovat strategickou důvěrnost.

Německá média o vrcholné schůzce v Praze informují jako o megasummitu

O prvním jednání širšího formátu evropských zemí, Evropského politického společenství, které se dnes koná v Praze, informují německá média jako o megasummitu. Za hlavní cíl schůzky, kterou jako předsednická země Evropské unie hostí Česko, pak označují jednotu proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Evropa proti Putinovi, to je nový megasummit v Praze,“ uvedla bavorská televize BR, která poznamenala, že hlavním tématem jednání je ruská invaze na Ukrajinu a její hospodářské a bezpečnostní dopady. „Cílem setkání je především jedno - demonstrovat před Moskvou jednotnou evropskou frontu,“ dodala televize.

Magazín Der Spiegel poukazuje na kontrast toho, že událost je to sice obrovská, ale žádné konkrétní závěry se neočekávají. „Bude společná fotografie, ale jinak nic. Žádné závěry a ani závěrečné prohlášení,“ uvedl magazín. Na schůzku bylo vedle 27 členských zemí EU pozváno dalších 17 neunijních států včetně Británie, Ukrajiny a Turecka. Podle Der Spiegel je tak otázka, zda kontinent vedle Evropské unie, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dalších evropských fór potřebuje novou organizaci.

Magazín Focus k novému společenství poznamenal, že je to myšlenka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Nový formát navržený Francií podporuje i Německo,“ uvedl Focus. Ten citoval německého kancléře Olafa Scholze, podle kterého v Evropě chybí fórum, na němž by se představitelé zemí EU a partnerských států jednou či dvakrát ročně scházeli nad klíčovými tématy. Scholz, který o novém formátu hovořil v srpnu během svého projevu na pražské Karlově univerzitě, považuje za důležité, aby se sdružení nestalo alternativou k rozšíření Evropské unie.