Udělali jste to hned na Nový rok? Podle pověr jste si tím mohli přivolat smůlu
2. 1. 2026 – 14:00 | Magazín | Alex Vávra
Nový rok je víc než jen změna data v kalendáři. Už po staletí se k němu vážou pověry a zvyky, které mají zajistit štěstí, zdraví a dostatek v dalších měsících. Některé dodržujeme ze zvyku, jiné bereme s nadhledem, ale všechny vypovídají o tom, jak silně lidé věří v kouzlo nových začátků.
Novoroční pověry jsou zvláštní směsicí dávné magie, lidové psychologie a obyčejné lidské touhy začít znovu. I lidé, kteří se považují za racionální a moderní, se na přelomu roku často chovají jinak než po zbytek roku. Ne proto, že by pevně věřili v nadpřirozené síly, ale proto, že konec a začátek mají silný symbolický význam. Nový rok představuje pomyslnou hranici, za kterou se skrývá naděje, že věci půjdou lépe, klidněji nebo úspěšněji.
Už v dávných dobách byl začátek roku chápán jako klíčový okamžik, kdy se rozhoduje o osudu celé rodiny, úrody i zdraví. Lidé věřili, že první den nastavuje pravidla pro všechny další. Z tohoto přesvědčení vznikly desítky drobných rituálů, zákazů a doporučení, které se postupně proměňovaly, ale jejich základ zůstal stejný. Snaha předejít smůle a přitáhnout štěstí.
Co se má a nemá dělat první leden
Jednou z nejznámějších novoročních pověr je zákaz věšení prádla. Podle starých představ mohlo prádlo visící na šňůře přivolat smrt nebo dlouhodobé neštěstí. Výklad této pověry se lišil, ale často se spojoval s obrazem lidského těla visícího ve vzduchu. I dnes se najdou domácnosti, kde se první leden pere jen velmi opatrně nebo vůbec.
Podobně citlivé bylo uklízení. Zametání, vytírání nebo vynášení smetí se považovalo za nebezpečné, protože spolu s nečistotami mohl člověk z domu vyhnat i štěstí a hojnost. Zákaz se netýkal jen fyzického nepořádku, ale i symbolického zbavování se věcí. Vyhazování starého oblečení nebo rozbitých předmětů se raději odkládalo na další dny.
Velký význam měl také pohyb lidí. První návštěva v domě byla vnímána jako předzvěst toho, jaký rok přijde. V některých regionech se věřilo, že mužská návštěva přinese sílu, stabilitu a ochranu. Naopak nevhodná návštěva mohla znamenat hádky nebo finanční potíže. I proto se dříve pečlivě hlídalo, kdo první překročí práh.
Pozornost se věnovala i řeči a emocím. První leden měl být klidný, bez hádek a stížností. Zvýšený hlas, hádka nebo pláč byly považovány za špatné znamení, které by se mohlo táhnout po celý rok. Lidé se proto snažili udržet dobrou náladu, i když realita někdy pokulhávala.
Jídlo, peníze a strach z chudoby
Jídlo bylo jedním z nejsilnějších nositelů symboliky. To, co se snědlo na Nový rok, mělo ovlivnit nejen zdraví, ale i majetek. Drůbež se považovala za rizikovou, protože štěstí by mohlo odletět. Ryby zase symbolizovaly ztrátu a únik. Proto se na mnoha stolech objevovalo vepřové maso, které mělo zajistit postup vpřed a dostatek.
Čočka patřila k nejdůležitějším novoročním pokrmům. Její drobná zrnka připomínala mince a měla přivolat peníze. Tento zvyk se udržel dodnes a čočka se stala téměř povinnou součástí novoročního oběda. Nešlo ale jen o jídlo samotné, důležitý byl i pocit hojnosti. Talíř měl být plný a jídla dostatek, aby se chudoba domu vyhnula.
Peníze byly samostatnou kapitolou. Vstupovat do nového roku s dluhy bylo považováno za velmi špatné znamení. Dluh měl tendenci se vracet a růst. Proto se lidé snažili alespoň symbolicky vyrovnat účty nebo mít u sebe hotovost. Prázdná peněženka byla vnímána jako pozvánka pro finanční potíže, zatímco plná, byť jen jednou bankovkou, slibovala stabilitu.
Zajímavé je, že mnoho novoročních pověr se netýká jen zákazu, ale i rytmu života. První leden měl být pomalý, klidný a spíš slavnostní než pracovní. Těžká fyzická práce se považovala za špatné znamení, protože by naznačovala dřinu po celý rok. Výjimku tvořilo vaření, které bylo chápáno jako péče o rodinu a základní potřeby.
Novoroční pověry se v různých krajích lišily, ale jejich smysl byl stejný. Dát lidem pocit, že mají nad budoucností alespoň částečnou kontrolu. V nejistých dobách, kdy přírodu, úrodu i zdraví ovlivňovaly faktory mimo lidskou moc, měly tyto rituály uklidňující funkci.
I dnes, kdy víme, že budoucnost neurčuje talíř čočky ani plná peněženka, mají novoroční pověry své místo. Ne jako magická pravidla, ale jako tiché připomenutí, že začátky jsou důležité. Pomáhají nám zpomalit, ohlédnout se za uplynulým rokem a vstoupit do dalšího s nadějí. A právě tahle naděje je možná tou nejsilnější novoroční tradicí, která přežila až do současnosti.