Tragédie na Nový rok pro herce Tommyho Lee Jonese. Ve věku 34 let zemřela nečekaně jeho dcera Victoria.
2. 1. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dcera amerického herce Tommyho Lee Jonese byla na Nový rok nalezena mrtvá na chodbě hotelu v San Francisku.
Příčina úmrtí 34leté Victorie Jonesové, která si se svým slavným otcem zahrála mimo jiné ve filmu Muži v černém 2, zatím není známá. Informoval o tom dnes světový tisk.
Podle informací britského bulvárního listu Daily Mail našel mladou ženu ve 14. podlaží hotelu ležet jeden z hostů, který si myslel, že je opilá. Když se mu ji nepodařilo probrat, zavolal záchrannou službu. Zdravotníci se ji pokoušeli oživit, ale marně. Na místě nebyly žádné známky napadení a zatím nejsou ani žádné náznaky, že by si Jonesová sama vzala život, dodal Daily Mail.
Victoria Jonesová byla dcerou Tommyho Lee Jonese, který je kromě série Muži v černém známý především rolemi ve filmech Uprchlík, Šerifové, Batman navždy či Tahle země není pro starý, a jeho první manželky Kimberley Cloughleyové, s níž má ještě 43letého syna Austina.
Jonesová šla ve šlépějích svého otce a zdálo se, že ji čeká zářivá herecká budoucnost, když si v roce 2002 zahrála epizodní roli v Mužích v černém 2. Objevila se také v jedné epizodě seriálu One Tree Hill a filmu Tři pohřby (2005), který režíroval její otec, napsal server news.com.au.