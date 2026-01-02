Na Silvestra se dalo vrátit zpět v čase. Stačilo jen být na správném místě!
2. 1. 2026 – 14:30 | Magazín | Alex Vávra
Na přelomu roku se kalendář neřídí jen půlnocí, ale i mapou světa. Díky mezinárodní datové hranici a letovým řádům se někteří cestující dokázali přenést do nového roku a vzápětí se vrátit zpět do starého. Silvestr tak letos nabídl skutečné cestování časem – alespoň podle hodin a kalendáře.
Na Silvestra se většina světa řídí jednoduchou logikou kalendáře: půlnoc, přípitek, nový rok. Jenže v letectví a na hranicích časových pásem tahle jistota neplatí. Díky mezinárodní datové hranici a specifickým letovým řádům se každý rok najde malá skupina lidí, která dokáže vstoupit do nového roku a vzápětí se vrátit zpět do toho starého. Bez stroje času, jen s palubní vstupenkou.
Každý den po světě vzlétá a přistává zhruba 100 až 150 tisíc letadel a v jeden okamžik je jich ve vzduchu až 20 tisíc. Mnoho z nich překračuje Pacifik a s ním i mezinárodní datovou hranici, kde se kalendář posouvá o celý den. To je důvod, proč může let odstartovat například v Austrálii v pondělí odpoledne a přistát v USA v pondělí ráno téhož dne. Po přelomu roku tahle časová gymnastika získává další rozměr a z běžného letu se rázem stává malý kalendářní paradox.
Podle analýzy webu AeroRoutes bylo na přelomu let 2025 a 2026 naplánováno přibližně 14 osobních letů, které odlétaly 1. ledna 2026, ale přistávaly ještě 31. prosince 2025. Typicky šlo o dálkové spoje z Asie a Oceánie do Severní Ameriky. V praxi to znamenalo, že cestující mohli nový rok oslavit na zemi, nasednout do letadla a po přistání se ocitnout znovu v roce 2025, často jen několik hodin po půlnoci.
Vedle nich existovala i opačná skupina letů, které naopak první den nového roku úplně přeskočily. Tyto spoje odlétaly 31. prosince a přistávaly až 2. ledna, často po velmi dlouhých transpacifických trasách. Na nejdelších linkách tak bylo možné slavit Nový rok ještě během letu nad oceánem, zatímco kalendář na zemi už dávno běžel o den dál.
Když kalendář ztratí směr
Nejextrémnější příklady časového chaosu se odehrávají na krátkých trasách kolem datové hranice. Typickým příkladem jsou Samojské ostrovy, které leží na obou stranách této pomyslné linie. Nezávislá Samoa a Americká Samoa jsou od sebe vzdálené jen několik desítek kilometrů, ale dělí je celý kalendářní den. Díky tomu existují lety, které trvají zhruba půl hodiny a přesto při nich cestující přiletí do předchozího roku.
Na Silvestra to znamenalo, že některé spoje odlétaly z Apie v roce 2026 a přistávaly v Pago Pago ještě v roce 2025. Teoreticky tak bylo možné oslavit příchod nového roku, nasednout do letadla a po přistání mít Silvestra znovu před sebou. Při správném načasování šlo podobný manévr zopakovat i vícekrát během jediné noci.
Podobné, i když méně dramatické, možnosti existují také na souši. Například na hranici Finska a Švédska, kde finská města leží o hodinu napřed. V Tornio a sousední Haparandě nebo v dvojici Karesuvanto a Karesuando lze přivítat nový rok a o hodinu později ho oslavit znovu jen krátkým přesunem přes hranici. Oproti transpacifickým letům jde o skromnější trik, ale princip je stejný.
Proč je cestování časem pro aerolinky problém
Zatímco pro cestující je takový let skvělou historkou do hospody, pro aerolinky jde o velmi citlivou provozní záležitost. Lety kolem půlnoci a datové hranice se dotýkají plánování služeb posádek, rotací letadel, údržby, návazných přestupů i letištního personálu. I malé zpoždění může způsobit dominový efekt, který zasáhne celý následující den provozu, případně i další dálkové spoje.
Existuje také skupina letů, u nichž není návrat do minulosti jistý, ale možný. Jde o spoje plánované na pozdní večer 31. prosince, které se při zpoždění mohou změnit v odlet 1. ledna, zatímco přílet zůstane ještě v předchozím dni. I bez zpoždění tyto lety umožňují oslavit Nový rok na palubě a znovu po přistání, což z nich dělá oblíbený symbol leteckého časového paradoxu.
Nakonec se ale čas vždy srovná. Ať už někdo vstoupil do roku 2026 ve výšce 35 tisíc stop nad oceánem, nebo se na chvíli vrátil do roku 2025, kalendář se dříve či později sjednotí. Teď už je rok 2026 všude tam, kde se svět shodne na stejném počítání času. A to z cestování časem dělá spíš elegantní silvestrovskou kuriozitu a dobrý příběh než skutečný únik před novoroční realitou.