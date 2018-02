Obsazení Šatovky skončilo, poslední squatteři slezli ze střechy

Squatteři, kteří v pátek večer obsadili usedlost Šatovka v Praze 6, ve středu opustili střechu budovy. Policie je zadržela a převezla na služebnu. Oznámil to jeden z aktivistů zapojených do protestu a policejní mluvčí Jan Daněk. Už v pondělí Šatovku opustili tři lidé, kteří jsou nyní obviněni z neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, v úterý z domu odešel další muž, kterého také zadržela policie. Aktivistům hrozí až dva roky vězení.

"Moc je to netěší ale nakonec usoudili, že jdou dolů. Myslím, že na problém poukázali dost a teď má smysl bojovat někde venku," řekl aktivista, který dnes vyčkával u budovy. Usedlost v Šáreckém údolí obsadily dvě až tři desítky squatterů v pátek večer. Jednala s nimi policie i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Nabídl squatterům, že situaci kolem domu projedná 23. února zastupitelstvo. Poté z budovy někteří squatteři odešli, další ale zůstali na střeše budovy. Kolář později uvedl, že squatteři, kteří i po jeho nabídce budovu neopustili, nemají o další jednání zájem. Podle aktivistů starosta vyjednávání utnul. "Uvidíme ale, co bude za dva týdny na zastupitelstvu," řekl aktivista. Ve středu zadržení aktivisté byli převezeni na policejní služebnu. "Jsou s nimi prováděny úkony trestního řízení a také zjišťujeme jejich totožnost," řekl mluvčí policie. Se zadrženými bude podle něj vedeno zkrácené přípravné řízení pro podezření z trestného činu. Policisté po zadržení zbylých squatterů a ohledání budovy ukončili odpoledne bezpečnostní opatření kolem areálu Šatovky. Následně byla obnovena doprava u usedlosti a Šatovku předali policisté radnici Prahy 6. ČTĚTE TAKÉ: Dobrá zpráva pro aktivisty z Kliniky, zatím je nevystěhují Squatteři v prohlášení na internetu uvedli, že chtějí v usedlosti vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat, generovat zisk. Tvrdí, že prostory poslední léta plní "zatuchlina nesplněných slibů". Proti těmto tvrzením se ohradilo vedení spolku Šárecké údolí, squatteři podle něj přistupují k problému s usedlostí silově a autoritářsky. Představitelé městské části tvrdí, že jejich plány s budovou brzdí nutná změna územního plánu, na kterou čekají už sedmým rokem. Kvůli tomu podle nich nebyla rekonstrukce dosud zahájena. Radnice chce v Šatovce vytvořit místo pro setkávání a přednášky zejména pro seniory. Kolem budovy by v zahradě měly vyrůst menší domky, které by sloužily trvalému bydlení starších lidí. Související články Zůstáváme, vzkázali aktivisté z Kliniky. Verdiktu soudu navzdory

