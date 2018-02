Vezmou Okamurovi funkci kvůli výrokům o Letech?

6. 2. 15:35

Kandidát na předsedu ČSSD Jiří Zimola by osobně upřednostnil, kdyby strana vyjednávala o své účasti ve vládě, protože tak by měla větší možnost prosazovat svůj program. Pokud by se stal šéfem ČSSD, chtěl by se ale v otázce zapojení do kabinetu řídit rozhodnutím pokud možno co největšího počtu straníků.