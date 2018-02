Kdo za to může, že Okamura plácal nesmysly o Letech

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Tomio Okamura prosazuje odvolatelnost politiků. Ať je tedy odvolán. Aspoň z křesla místopředsedy sněmovny. Dělá ostudu – a nejen sněmovně.

Když se Tomio Okamura zakecá, padají z něj neuvěřitelné věci. Nejnověji plkal o táboru v Letech.

Copak ale držitel prestižní funkce místopředsedy sněmovny může za to, že hloupě odpovídá na otázky novinářky?

Pokud nedejbože vypadne z Okamury nějaká hloupost, vězte, že to není jen tak. Pamatujte, že to je vina novinářů, kteří vůdce a jeho souputníky ze Strany přímé demokracie pořád nutí na něco odpovídat. Dokonce na to, na co odpovídat ani nechtějí!

Vzpomeňte si na památnou Okamurovu prosbu k novinářům na jednom z brífinků poslaneckého klubu SPD: "Netlačte nás do hloupých odpovědí."

Takže stačí zatlačit…

Když se samuraj práší

Po druhém kole prezidentských voleb tlačila Okamuru ve štábu Miloše Zemana k hloupým odpovědím moderátorka DVTV Daniela Drtinová. A povedlo se. Tomio v rozhovoru vysvětloval, že jeho strana není extremistická a "zabrousil se" přitom do romského holocaustu, do tábora v Letech.

"Je teda pravda, že se na mě obrátila řada židovských obětí. Víte, já mám mezi Židy spoustu kamarádů, právě obětí z Osvětimi, a říkali mi, proč v České republice stavíme na stejnou úroveň tábor v Letech jako vyhlazovací tábor v Osvětimi, jo?"

Škoda, že blábolícího Okamuru Drtinová v tuto chvíli nepřerušila a nezeptala se ho na jméno nějakého kamaráda z Osvětimi. Pokud by ovšem bylo možné rozjetého samuraje zastavit.

Tomio každopádně pokračoval v krasojízdě: "…ten tábor ani nebyl oplocen, že tam měli v podstatě volný pohyb, ti lidi,…" (rozhovor zde).

A když se vykrucuje

Takže mu nakonec nezbývalo, než se na brífinku ve sněmovně vykrucovat: "... ona (Drtinová) na mě útočila nějakými dotazy, já jsem pořádně nevěděl, na co se ptá… měl jsem horečku, třicet devět. (tady)."

V pořadu ČT Události, komentáře v úterý večer Tomio rozčíleně obviňoval média z cílené kampaně a "upřesnil", že tábor byl oplocen, nicméně "v plotu byly díry". Pak rozčileně přečetl kostrbaté stanovisko, které umístil na stranický web (zde). Píše se v něm, že "strana naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta". Zato SPD vyslovuje námitky vůči odkupu vepřína, který byl na místě tábora postaven.

Snad by se mu to dalo věřit, kdyby o táboru v Letech mluvil poprvé. Jenže už v létě 2014 v rozhovoru pro Parlamentní listy Okamura blábolil o lžích a mýtech, které jsou s táborem spojeny. Tvrdil, že v něm nikdo nebyl zabit a vězni umírali v důsledku staroby a chorob.

V táboře, kde byly od roku 1942 vězněni vesměs Romové, přitom zahynuly tři stovky lidí, z toho stovka dětí. Umírali především důsledkem týrání, špatných životních podmínek, nedostatkem potravin i léků. Čtyři stovky vězňů z Let pak skončily ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi (více například zde).

S máslem na hlavě

Ti, kdo Okamuru volili do čela sněmovny, mohli s jeho recidivou počítat. Nejspíš jim nevadí. Hlavní přece je uchovat křehkou trojkoalici ANO, SPD a KSČM, byť se k ní nemusíme hlásit.

Ostatně Okamura není v SPD černou ovcí. Už loni v prosinci blábolil poslanec za SPD, stínový ministr kultury a "zabrušovač" Miroslav Rozner o táboře v Letech a potažmo jeho obětech s ještě s větším opovržením – jako o "neexistujícím pseudokoncentráku".

Máslo na hlavě má i Andrej Babiš, který si pustil pusu na špacír už předloni a jehož výroky zaznamenal web Aktuálně.cz. "To, co píšou v novinách ti blbečci, že byl tábor v Letech koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam," pravil Babiš. Tehdejší ministr financí zpočátku tvrdil, že jeho výrok byl zmanipulován. Později se omlouval – jak ve sněmovně, tak i v Letech a zasazoval se o výkup vepřína.

Také Václav Klaus vyvolal nevoli, když o Letech v roce 2005 v rozhovoru pro Lidové noviny mluvil jako "o koncentračním táboře v jiném slova smyslu, než je tábor v Osvětimi nebo Buchenwaldu…".

A co s Čechy?

Tomio Okamura je však jiný případ. O jeho smýšlení víc než (hloupé) výroky o Letech, ke kterým "ho dotlačili novináři", vypovídá text napsaný před pěti lety pro Parlamentní listy (zde), který formuloval s chladnou hlavou.

Tomio v něm píše, že Romové by měli usilovat o vlastní stát: "Právo na sebeurčení je právo každého národa, a proto by Česká republika měla demokraticky podpořit (!?) jejich (romské) vystěhovalectví do země, odkud pocházejí jejich prapředci, tedy nejlépe do některého ze státu Indie."

K tomu se patří dodat: Chce se snad Okamura dožít doby, kdy budou politici uvažovat o "demokratické podpoře" vystěhování nejen Romů, ale i jiných "migrantů" z Asie do vlastí jejich prapředků?

A co teprve, až někoho napadne, že by "demokraticky podpořil" vystěhování potomků tlupy přivandrovalého praotce Čecha (bez řádné práce a bez trvalého bydliště) z kraje pod Řípem do pravlasti západních Slovanů – někam mezi Vislu a Dněpr?