Ubývá nakažených, přibývá hospitalizací

V pondělí přibylo v Česku 7590 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 1800 méně než před týdnem. Podíl pozitivních testů v pondělí klesl na 27 procent, sedmidenní průměr je 28,6 procenta.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 899 503 případů koronaviru. Aktuálně je v zemi přibližně 135 500 nakažených, počet hospitalizovaných stoupl o tři stovky na 6666, z toho je 1089 v těžkém stavu. Dosud zemřelo 14 646 nakažených. Nejvíce zasažené zůstává Trutnovsko, kde za posledních sedm dní evidují 1094 nakažených na 100 000 obyvatel.

Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Šestý den se tak drží ve čtvrtém stupni. V Česku aktuálně platí pátý stupeň protiepidemických opatření a vláda zatím o přesunu do nižšího neuvažuje. Podle jejích představitelů je to podmíněno uvolněním kapacity v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že pro zmírnění opatření by nemělo být s koronavirem hospitalizováno víc než 3000 lidí. Tato podmínka byla naposledy splněna v polovině října.

Trump zrušil zákaz cestování z Evropy, Biden ho ale chce zachovat

Končící americký prezident Donald Trump zrušil pro občany 26 členských zemí schengenského prostoru včetně Česka, Irsko, Velkou Británii a Brazílii zákaz cestování do Spojených států, který platí kvůli šíření koronaviru od loňska. Nařízení má vstoupit v platnost 26. ledna, tedy ve stejný den, odkdy se budou muset všichni cestující do USA prokazovat před odletem negativním testem na virus SARS-CoV-2. Omezení pro občany Číny a Íránu zůstávají v platnosti.

V době, kdy by mělo nařízení vstoupit v platnost, bude už ale americkým prezidentem demokrat Joe Biden. Jeho mluvčí uvedla, že nová administrativa žádná omezení mezinárodních cest rušit nehodlá. "Kvůli zhoršující se pandemii a nakažlivějším mutacím, které se objevují po celém světě, teď není doba na to, abychom omezení mezinárodního cestování rušili," prohlásila Jen Psakiová. Bidenova administrativa se podle ní radila s odborníky a došla k závěru, že restrikce zachová.