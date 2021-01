V pátek přibylo v Česku 9230 případů covidu-19, ve světě zemřelo přes dva miliony nakažených

V pátek v Česku přibylo 9230 nových případů koronaviru, což je téměř o třetinu méně než před týdnem. Podíl případů nákazy na počtu provedených testů se zvýšil na 29,5 procenta.

Počet hospitalizovaných klesl na 6929, z toho je 1122 pacientů ve vážném stavu. Aktuálně nakažených je téměř 150 000. Od březnového začátku epidemie v Česku laboratoře potvrdily 883 906 případů nákazy, 14 215 nakažených zemřelo.

V Česku se potvrdil výskyt takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než nyní rozšířená varianta. S odkazem na vedoucí Národní referenční laboratoře Helenu Jiřincovou a imunologa Zdeňka Hela to uvedl server Deníku N. Počet zachycených případů zatím není známý.

Nejrychleji se nyní nákaza šíří na Trutnovsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel zhruba 1176 případů koronaviru. V žádném jiném okrese v Česku nepřesahuje počet nových případů za týden přepočtený na obyvatele tisícovku.

Index protiepidemického systému PES, s jehož využitím se v Česku řídí opatření proti koronaviru, zůstal na 72 bodech ze sta. Třetí den po sobě je ve čtvrtém stupni. Reprodukční číslo dál mírně kleslo pod 0,7, šíření epidemie by tak mělo zpomalovat. Z rozhodnutí vlády zatím v zemi platí pátý stupeň opatření a zmírnění ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v příštím týdnu nečeká.

První den registrace se k očkování zapsalo 116 994 seniorů

První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se do něj zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si od pátečních 8:00 do půlnoci rezervovalo termín. V sobotu se k 8:00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let v pátek provázel velký zájem, ale i technické problémy.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech. Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Podle opozice systém nefunguje správně, podle odborníků je zbytečně komplikovaný, nevyzkoušený a žádá příliš mnoho údajů. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale systém hájil a odmítl výtky, že systém nefungoval. "Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," prohlásil.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000, většina z nich doma, stát zatím očkuje ty, kteří žijí v domovech. Pokračuje také očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí. Od neděle by také mělo začít očkování druhou dávkou vakcíny lidem už očkovaným.

S covidem už ve světě zemřely více než dva miliony lidí

Ve světě zemřely už více než dva miliony lidí nakažených covidem-19, vyplývá z průběžně aktualizované statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která nynější pandemii sleduje globálně. Celkem testy podle jejích údajů koronavirovou nákazu prokázaly u více než 93,4 milionu lidí. Experti však předpokládají, že skutečný počet nakažených i úmrtí je ještě vyšší.

Podle JHU se dosud nejvíce lidí nakazilo ve Spojených státech, které mají přes 23 milionů infikovaných. Druhá je Indie (10,5 milionu nakažených), následují Brazílie (přes osm milionů), Rusko (zhruba 3,5 milionu), Británie (přes 3,3 milionu) a Francie (téměř tři miliony). Spojené státy mají i nejvíce obětí covidu-19 - přibližně 390 000. Druhá je Brazílie s více než 207 000 mrtvými a třetí Indie, která dosud eviduje na 152 000 úmrtí.