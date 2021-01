V Česku je britská mutace koronaviru, vláda chce prodloužit nouzový stav

V Česku se potvrdil výskyt takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než nyní rozšířená varianta. Odpovídající vzorky zkoumala laboratoř Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) může mutaci obsahovat až deset procent vzorků, které se prověřují.

Mutace koronaviru není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. Vakcíny, kterými se nyní proti covidu-19 očkuje, na tuto variantu fungují, dodal Blatný.

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Pokud získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Zatím platí od 5. října do 22. ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek.

Jakkoli se situace v posledních dnech zlepšuje, není to nic, co by se mělo oslavovat, je to stále velké riziko pro zdravotnictví, popsal epidemickou situaci vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že zpřísnění přijatá po vánočních svátcích sice zabrala, na nejvyšším stupni protiepidemických opatření bude ale muset Česko ještě zůstat. A to vyžaduje prodloužení nouzového stavu.

Otevřou se některé obchody, školy zatím ne

Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít. Obchodům se spodním prádlem by zatím výjimka udělena být neměla, rozhodla v pondělí vláda. Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce na základě opakovaných požadavků zákazníků, které považují za odůvodněné.

Školy budou i příští týden školy pokračovat v současném režimu výuky, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Prioritou resortu je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol. V lednu se to ale nestane.

Vláda v pondělí na svém zasedání schválila vybudování velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v pražské Libni. Na starosti ho bude mít pražská Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), armáda povolá na pomoc vojáky. V plánu je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) očkovat až 10 000 lidí denně. Stát bude platit pouze za energie, pronájem prostoru bude zdarma. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Na očkování proti covidu-19 se za tři dny od jeho spuštění v pátek zaregistrovalo v centrálním rezervačním systému 155 389 lidí starších 80 let. Z toho 45 655 seniorů si do pondělka i rezervovalo termín k očkování. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000.

Epidemie covidu-19 v posledních dnech v České republice zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo 56 229 nakažených, v neděli přibylo 2618 potvrzených případů - letos zatím nejméně. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 891 852 nakažených. Aktuálně jich je zhruba 145 000, počet hospitalizovaných klesl na 6330, od začátku epidemie zemřelo 14 449 nakažených. Podíl pozitivních testů se v neděli mírně snížil na necelých 30 procent. Koronavirem je nyní nejvíce zasažené Trutnovsko. Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Země světa v součtu registrují více než 95 milionů případů koronavirové nákazy, ukazují databáze Univerzity Johnse Hopkinse i listu The New York Times. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 je globálně hlášeno na 2,03 milionu. Posledních pět milionů potvrzených infekcí se objevilo za necelých osm dní. Pozitivně testovaní i mrtví v posledních dnech stále přibývali rychleji než kdykoli v loňském roce.

Dodávky vakcíny proti covidu-19 do jednotlivých krajů se podle ministra Blatného odvíjejí od počtu obyvatel a počtu lidí starších 65 let v regionu. Praha a Brno jich podle něj mají víc, protože slouží jako centrum k další distribuci pro Čechy a Moravu. Ministr na tiskové konferenci po jednání vlády tak reagoval na kritiku některých krajů, že očkovací látka není rozdělovaná rovnoměrně.

Vláda rovněž řešila ekonomické dopady epidemie

Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou moci čerpat příspěvek, tzv kompenzační bonus 500 Kč za den kvůli dopadům pandemie. O příspěvek budu moci žádat i zpětně od 22. října. Na tiskové konferenci to po jednání kabinetu oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně, a to zpětně. Umožnit by to měla novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou vláda schválila , informovala dále Schillerová. Novelu musí ještě projednat parlament a podepsat prezident.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun aktuálně denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Vláda také schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Oprávněným žadatelem však nebude ten podnikatel, který k provozování ubytovací služby využívá byt v bytovém domě. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen.

Vláda schválila rovněž pokračování programu COVID lázně. Slevové poukazy na pobyt bude možné použít do 30. června, původně se počítalo s jejich platností do konce prosince loňského roku.

Program COVID cestovní kanceláře II bude dostupnější pro velké cestovní kanceláře. Budou moci žádat o veřejnou podporu do limitu 800 000 eur (asi 21 milionů Kč). K tomu je třeba ještě notifikace Evropské komise. Dosud platil režim podpory malého rozsahu s omezením 200 000 eur (asi 5,3 milionu Kč).