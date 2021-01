V Česku dále ubývá nakažených, od úterý se rozšíří segment maloobchodu

Laboratoře v Česku v sobotu potvrdily 5199 nových případů koronaviru, zhruba o třetinu méně než před týdnem. V nemocnicích je s nákazou 6473 lidí, nejméně za téměř dva týdny. Počet pacientů ve vážném stavu ale zůstal nad 1112.

Podruhé za sebou vzrostl podíl nakažených mezi testovanými, z pátečních 28,7 procenta na sobotních 31,4 procenta. Aktuálně nakažených zůstává téměř 150 000. Nákazou je nyní nadále nejvíce zasažené Trutnovsko, relativně nejlépe na tom je Chomutovsko. Od březnového začátku epidemie v Česku laboratoře potvrdily 889 159 případů nákazy, zemřelo 14 338 nakažených.

Index protiepidemického systému PES klesl na 70 bodů ze sta. V sobotu byl o dva body výše, čtvrtý den je ve čtvrtém stupni. Opatření proti koronaviru v Česku, která se s využitím indexu řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni.

Vláda možná ve středu projedná zmírnění restrikcí na úroveň čtvrtého stupně, ohlásil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Od úterý se mohou otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. V pondělí to projedná vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér nepředpokládá.

Na očkování proti covidu-19 se k nedělním 8:15 registrovalo v centrálním rezervačním systému 143 111 seniorů, z toho 34 898 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000.