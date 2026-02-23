Pátrací akce jak z absurdní komedie: Turistka pomáhala hledat pohřešovanou ženu, byla to přitom ona sama
23. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Cestu za nalezením sebe sama si v té či oné formě chceme jistě dopřát skoro všichni, jedné turistce se ale podařilo ji uskutečnit opravdu bizarním způsobem.
Když se někdo pohřešuje v divočině, je to vždycky drama. Ale jen málokdy má konec, nad kterým pak všichni zúčastnění jen kroutí hlavou v nevíře ještě dalších pár desítek let.
Jedna taková pátrací akce, na kterou nejspíš nikdo z přítomných až do konce života nezapomene, se odehrála v roce 2012 na Islandu. Představte si, že se v obavách o život pohřešované ženy účastníte hektického hledání, voláte, chodíte, pátráte, pomáháte, jak to jen jde... A pak uprostřed noci se směskou děsu a pobavení zjistíte, že celou dobu hledají vás.
"Ztratila se" totiž turistka asijského původu, která se dle dobového článku z islandských novin oddělila od svého zájezdu a zmizela beze stopy. Až na to, že stop za sebou zanechala opravdu dost, jelikož se prostě šla jen převléct. Jenže v novém oblečení ji ostatní nepoznali a začali hledat "nezvěstnou".
Pobřežní hlídka už burcovala vrtulníky, do akce vyrazil celý batalion záchranářů a celé akce se poctivě účastnila i sama nepříliš pohřešovaná turistka, která se podle popisu nepoznala a zkrátka jí vůbec nedošlo, že jde celou dobu o ni.
Prozření přišlo až okolo třetí ráno, kdy ženu napadlo se zeptat, jestli takhle náhodou nepátrají po ní. Akce byla vzápětí odvolána.
Inu, hledala se, až se našla. Kolik hlav schovaných do dlaní musela podobně tragikomická pátračka způsobit, už reportáž neuvádí, dovolujeme si nicméně odhadnout, že málo jich nebylo. Ale co už, nikomu se nic nestalo a spousta lidí si z Islandu odnesla historku, kterou mohou bavit ostatní celý život.