Turecko hrozí kvůli karikaturám. Budeme znovu Charlie?

Turecko pohrozilo právními a diplomatickými kroky kvůli karikatuře svého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kterou zveřejnil francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo. V muslimských zemích mezitím pokračují protesty proti francouzskému prezidentovi a jeho údajnému vyvolávání protiislámských nálad.

Karikatura zobrazuje Erdogana sedícího v křesle s plechovkou nápoje v ruce a nadzvedávajícího islámský oděv vedle stojící ženy. Karikaturu doprovází nápis "s Erdoganem je v soukromí velká legrace".

Erdogan v projevu k poslancům vládní Strany spravedlnosti a rozvoje označil redaktory Charlie Hebdo za "darebáky". "Podnikneme nezbytné právní a diplomatické kroky proti této karikatuře," uvedla kancelář tureckého prezidenta, aniž by sdělila konkrétnější podobu opatření. Podle kanceláře karikatura prozrazuje "nepřátelství (francouzského magazínu) vůči Turkům a islámu". Prokuratura v Ankaře oznámila, že zahájí proti satirickému týdeníku vyšetřování.

Francouzský vládní zmocněnec pro boj proti rasismu Frédéric Potier uvedl, že podá žalobu na náměstka tureckého ministra kultury Serdara Çama, který na twitteru označil týdeník Charlie Hebdo za "podvraťáky".

Francouzský týdeník Charlie Hebdo v roce 2006 zveřejnil několik karikatur proroka Mohameda. Satirické kresby část muslimů považovala za rouhání. Kvůli karikaturám v roce 2015 na redakci týdeníku zaútočili islámští teroristé, kteří zabili 12 lidí, a to včetně novinářů a kreslířů časopisu. Masakr vyvolal v západním světě vlnu solidarity s francouzskými karikaturisty pod sloganem "Je suis Charlie" (Jsem Charlie).

V úterý turecký prezident zažaloval kvůli kresbě, která ho zobrazuje s turbanem v podobě bomby, nizozemského poslance Geerta Wilderse. Ten karikaturu sdílel na twitteru a Erdogana označil za teroristu. Turecký prezident také kritizoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za obhajobu karikatur zobrazujících proroka Mohameda. Erdogan dokonce kvůli těmto karikaturám vyzval Turky k bojkotu francouzského zboží.

V řadě muslimských zemí se v posledních dnech objevila vlna protestů a kritiky na adresu Macrona, který v reakci na vraždu francouzského učitele dějepisu Samuela Patyho extremistou čečenského původu hájil svobodu projevu a právo na zveřejňování karikaturních vyobrazení islámského proroka Mohameda.

Karikatury Mohameda podle egyptského prezidenta urážejí 1,5 miliardy lidí, íránský prezident varoval před násilím

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v reakci na zveřejňování karikatur proroka Mohameda ve Francii uvedl, že svobodný projev, který uráží více než 1,5 miliardy lidí, by měl skončit. "I my máme svá práva. Máme právo na to, aby nebyly zraňovány naše city a naše hodnoty," řekl Sísí. "Pokud někteří mají svobodu vyjádřit své myšlenky, předpokládám, že to skončí, když dojde na urážku pocitů více než 1,5 miliardy lidí," uvedl v projevu vysílaném televizí. Prezident však zdůraznil, že je zásadně proti všem formám násilných a teroristických činů, kterých se lidé dopouštějí pod záminkou ochrany náboženství a jeho symbolů.

Velký imám káhirské univerzity Al-Azhar, který zastává jednu z nejrespektovanějších funkcí pro sunnitské muslimy, vyzval mezinárodní komunitu, aby "antimuslimské" činy postavila mimo zákon.

Íránský prezident Rúhání na pravidelném zasedání vlády situaci komentoval slovy: "Urážky Proroka (...) jsou nemorální a vybízejí k násilí (...) Je překvapivé, že to přichází ze strany těch, kteří se chlubí kulturou a demokracií, a že určitým způsobem, i když to není úmyslné, tím vyzývají k násilnostem a k prolévání krve."

Desítky tisíc lidí demonstrovaly proti Macronovi v úterý v Bangladéši, ve středu se v bangladéšské metropoli sešly stovky aktivistů. Protestní akce se konaly také v Iráku a Somálsku, kde se v hlavním městě Mogadišu sešly stovky lidí. V mnoha zemích vyzývají lidé k bojkotu francouzského zboží. Saúdská Arábie zveřejnila prohlášení, v němž blíže neuvedený představitel ministerstva zahraničních věcí odsoudil karikatury proroka a také snahy spojovat islám s terorismem

Přístup francouzského prezidenta kritizoval v úterý i lídr autonomního a většinově muslimského Čečenska Ramzan Kadyrov. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se však proti Kadyrovovu vyjádření ohradil a řekl, že vnější politikou se může zabývat pouze prezident země, zatímco představitelé jednotlivých ruských subjektů takovou pravomoc nemají.

Francouzské ministerstvo zahraničí vydalo v souvislosti s protesty novou výstrahu pro cestování do Indonésie, Bangladéše, Iráku a Mauretánie. Občany vyzvalo, aby v těchto zemích s ohledem na současné okolnosti dbali zvýšené obezřetnosti.

Macrona podpořil i Babiš

Předseda francouzské rady pro muslimskou víru Mohammed Moussaoui vyzval muslimy, aby karikatury ignorovali a neuchylovali se k násilí. Lidé by si podle něj měli vzít příklad ze samotného Mohameda, který podle islámské tradice ignoroval urážky, když se mu dav vysmíval, že je ošklivý. Věřícím také připomněl, že zveřejnění karikatur je v souladu s francouzskými zákony. "Stejné zákony nikoho nenutí, aby se mu (karikatury) líbily, a ani nikomu nezakazuje, aby je nenáviděl," řekl.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab vyzval spojence v Severoatlantické alianci, aby ukázali jednotu ve věci tolerance a svobody projevu. Nepřímo se tak ohradil proti chování Turecka. "Británie je solidární s Francií a s Francouzy po odporné vraždě Samuela Patyho," uvedl Raab v prohlášení. "Spojenci NATO a širší mezinárodní společenství musí prokázat jednotu ohledně základních hodnot, jako je tolerance a svoboda projevu, a nesmějí nikdy připustit, aby se teroristům podařilo nás rozdělit," vzkázal šéf britské diplomacie.

Francouzského prezidenta podpořil na twitteru i český premiér Andrej Babiš. "Evropa bude společně bránit svoje hodnoty. Proto plně podporuji svého přítele Emmanuela Macrona. Musíme bojovat za svobodu projevu a nepoddáme se tlaku autoritářů a agresorů. Nenecháme se vydírat!" uvedl premiér.