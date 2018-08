Svlékneme muslimkám burky?

Británie chce požádat Rusko o vydání dvou mužů podezřelých z útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, z něhož Londýn obviňuje Moskvu. S odvoláním na vládní zdroje to dnes napsal list The Guardian. Prokuratura již žádost sepsala a čeká se na její formální podání, upřesnil deník. Rusko jakoukoli účast na atentátu spáchaném jedem novičok popírá.

16:57