Podle nového volebního průzkumu by se Piráti vrátili do Sněmovny

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů.

Koalice Spolu by získala 18,5 procenta, pro STAN by hlasovalo deset procent voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněného volebního modelu agentury Median. Do Sněmovny by se podle ně dostalo celkem sedm stran a hnutí, včetně Motoristů sobě, SPD, Pirátů a uskupení Stačilo!

V porovnání s předchozím modelem se preference ANO významněji nezměnily. Koalice Spolu si polepšila o 1,5 procentního bodu, Starostové naopak jeden procentní bod ztratili.

Motoristé sobě by v únoru zůstali na osmi procentech, SPD oslabilo o jeden procentní bod na sedm procent. Model ještě nezohledňuje v březnu podepsané memorandum o spolupráci mezi SPD, Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO.

Do Sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo! se ziskem 6,5 procenta. Preference Pirátů stouply z předchozích čtyř na šest procent a v únoru by se tak Piráti znovu vrátili do Poslanecké sněmovny.

V přepočtu na mandáty by mělo ANO v dolní komoře 74 poslanců, koalice Spolu 41 a Starostové 23. Strany současné vládní koalice by tak měly dohromady 64 křesel. Motoristům model přisuzuje 18 mandátů, SPD 16 a Stačilo! o jeden méně. Piráty by zastupovalo 13 poslanců.

Případná koalice ANO a Spolu by měla většinu 115 poslanců a poslankyň. Další koalice by musely být složeny ze tří a více stran, podotýká Median.

Průzkum veřejného mínění pro aktuální volební model agentury Median se konal od 1. do 28. února. Zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 a více let. Model počítá s volební účastí 60,5 procenta.