Trumpovo vítězství: Konzervativní soudkyně prošla a složila přísahy

Nejvyšší soud Spojených států má znovu všech devět soudců. Nově je členkou tribunálu Amy Coneyová Barrettová, jejíž nominaci schválil hlasy republikánské většiny americký Senát. Coneyová Barrettová, která už složila i obě vyžadované přísahy, posílila u soudu konzervativní většinu. Za liberální jsou nyní považováni již jen tři z devíti soudců.

Schválení Coneyové Barrettové v Senátu je týden před oficiálním dnem prezidentských voleb velkým úspěchem prezidenta Donalda Trumpa, který ji nominoval. Takto krátce před volbami doposud nebyl schválen žádný soudce nejvyššího soudu.

Senátoři o kandidatuře Coneyové Barrettové hlasovali v pondělí pozdě večer téměř výhradně podle stranické příslušnosti. Pro konzervativní soudkyni se jich vyslovilo 52, proti bylo 48 členů horní komory amerického Kongresu. Proti hlasovala jediná republikánská zástupkyně - senátorka za stát Maine Susan Collinsová, která už dříve uvedla, že nemá nic proti kvalifikaci navržené kandidátky, ale nemyslí si, že je vhodné hlasovat o jejím schválení před volbami.

Osmačtyřicetiletá Coneyová Barrettová byla od roku 2017 soudkyní federálního odvolacího soudu v Chicagu. U soudu nahradila zesnulou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou. Kromě Coneyové Barrettové Trump od svého zvolení jmenoval další dva soudce nejvyššího soudu - v roce 2017 Neila Gorsucha a o rok později Bretta Kavanaugha. Soudci amerického nejvyššího soudu zastávají své funkce doživotně.

Na počest Coneyové Barrettové prezident přichystal v Bílém domě oslavu, kde bylo zhruba 200 hostů. Podle agentury Reuters bylo na akci, která se konala na Jižním trávníku Bílého domu, více lidí v rouškách než na zářijovém ceremoniálu v Růžové zahradě Bílého domu, když Trump soudkyni nominoval. Coneyová Barrettová za přítomnosti prezidenta, který se právě vrátil z předvolebního mítinku v Pensylvánii, složila v Bílém domě jednu ze dvou přísah. Druhou později složila do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse.

"Je to mimořádný den pro Ameriku, pro ústavu Spojených států a pro spravedlivý nestranný právní stát," řekl šéf Bílého domu. O nové soudkyni nejvyššího soudu, která je horlivou katoličkou, staví se proti potratům a má sedm dětí, Trump řekl, že má vynikající kvalifikaci. Podle něj má ryzí charakter a je velkorysá ve víře.

Coneyová Barrettová shromáždění řekla, že věří, že úkolem soudce je neohlížet se na vlastní politické preference. "Přísaha, kterou jsem dnes večer slavnostně složila, v jádru znamená, že tuto práci budu vykonávat bez strachu a zaujatosti a budu ji dělat nezávisle na politických směrech a svých vlastních preferencích," řekla. "Soudce prohlašuje nezávislost nejen na Kongresu a prezidentovi, ale také na soukromých přesvědčeních," uvedla.

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer to naopak označil za "jeden z nejtemnějších dnů v americké historii". Dodal, že Coneyová Barrettová podle jeho názoru nebyla vybrána s ohledem na svou kvalifikaci, ale pro své radikálně pravicové názory na potraty, občanská práva a na životní prostředí. Trumpův demokratický rival a bývalý viceprezident Joe Biden označil potvrzení soudkyně do funkce za "uspěchané a bezprecedentní".

Americký Senát dosud žádného soudce nejvyššího soudu neschvaloval tak krátce před prezidentskými volbami. Volební den je již 3. listopadu. Demokraté chtěli hlasování o novém soudci před volbami zabránit. Tvrdili, že by jej měl vybrat až vítěz hlasování. Předseda republikánské senátní většiny Mitch McConnell naopak jmenování soudkyně hájil s tím, že demokrati by udělali totéž, kdyby mohli.

Trump již uvedl, že by se výsledkem voleb mohl zabývat nejvyšší soud, a chce, aby se Coneyová Barrettová podílela na každé kauze, která by se týkala voleb a dostala se k nejvyššímu soudu. Krátce před hlasováním Senátu soud v poměru pěti ku třem rozhodl, že hlasy zaslané poštou ve Wisconsinu nebudou započteny, pokud dorazí po volebním dni.

Jmenování Coneyové Barrettové posune soud víc doprava, což by mohlo mimo jiné připravit cestu pro konzervativní rozhodnutí omezující práva žen na potrat, rozšiřující právo držet zbraň a omezující hlasovací práva. Rozhodnutí Coneyové Barrettové by mohlo být zásadní také v řadě případů, kterými se má soud již brzy zabývat, včetně Trumpem podporované snahy zrušit zákon o dosažitelné zdravotní péči jeho předchůdce Baracka Obamy. Soud by rovněž měl rozhodovat o nejzazším termínu pro přijetí hlasů zaslaných poštou v Severní Karolíně a Pensylvánii.