Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy
10. 2. 2026 – 12:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě.
Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
"Jak každý ví, Kanada po desetiletí jednala s USA velice nespravedlivě," napsal Trump na úvod svého příspěvku. V něm kritizuje, že Kanada most zcela vlastní a že na jeho výstavbu nepoužívala americký materiál.
Dále uvádí, že Ontario neumožňuje prodávat americké lihoviny a další americké alkoholické produkty a že americké zemědělce ohrožují kanadská cla na mléčné výrobky. Doplnil, že kanadský premiér Mark Carney chce nyní uzavřít obchodní dohodu s Čínou. "Která sežere Kanadu zaživa," uvedl prezident USA. Varoval, že první věc, co Čína v Kanadě udělá, bude zrušení ledního hokeje.
"Nedovolím, aby se tento most otevřel, dokud nebudou Spojené státy plně odškodněny za vše, co jsme jim (Kanaďanům) dali," uvedl Trump. Rovněž chce, aby Kanada jednala s USA s úctou a spravedlivě. S Kanadou chce Trump nyní jednat, podle něj by USA měly vlastnit nejméně polovinu mostu.
Dokončovaný most přes řeku Detroit, který ponese jméno hokejové legendy Gordieho Howea, prakticky celý financovala Kanada. Stavbu v hodnotě 4,6 miliardy dolarů (93,6 miliardy Kč) kritizuje vedle Trumpa rovněž rodina Morounových z Detroitu, která vlastní stávající most Ambassador. Podle nich nový most naruší jejich výhradní právo na výběr mýta. Za Trumpova prvního prezidentského mandátu se tato rodina na šéfa Bílého domu obrátila, aby projekt zastavil, ten to ale tehdy odmítl s tím, že stavba je pro obě země důležitá, připomenula kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC.
Reuters napsal, že most nyní využil Trump k novému útoku proti Kanadě kvůli obchodním sporům. Agentura poznamenala, že prezident během svého druhého mandátu Kanadě opakovaně hrozí, mimo jiné vysokými cly. Trump rovněž vícekrát hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí USA, kanadského premiéra Carneyho i jeho předchůdce Justina Trudeaua pak nazýval guvernéry. Odkazuje tak na to, že guvernéři stojí v čele států USA.