Trucuje, že mu nesvěřili pohřeb? Krampolův manažer chystá ještě jedno rozloučení
8. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Krampolův dlouholetý manažer chystá zádušní mši. Prý tak, jak by ji Jirka chtěl.
Nepříliš důstojné tahanice ohledně pohřbu a rozloučení se zesnulým Jiřím Krampolem zřejmě ještě nejsou úplně u konce.
Poslední rozloučení, jak už víme, uspořádá influencer Tomáš Zajíc a proběhne dnes v jednu odpoledne ve strašnickém krematoriu. Obřad je otevřený veřejnosti, můžete klidně přijít.
Jenže pak zřejmě přijde ještě jedno... poslednější rozloučení, protože hercův dlouholetý manažer Miloš Schmiedberger zřejmě zkrátka nedokázal překousnout, že pohřeb nakonec organizuje někdo jiný.
Schmiedberger se rozhodl uspořádat zádušní mši: „Nakonec jsem se tedy s Jirkou rozhodl rozloučit po svém a uspořádat mu zádušní mši. Ta se bude řídit pouze a jedině tím, jak by si to sám Jirka přál,“ uvedl pro Blesk.
„Rád bych Jirkovi dopřál bohulibý odchod na druhý břeh, který bude pouze v mé režii. Znal jsem ho natolik, že vím stoprocentně, co by rád a co by nerad. Bude to podle jeho gusta,“ dušuje se manažer, který s hercem spolupracoval zhruba 40 let a věří si, že ho znal stejně dobře jak on sám.
„Jirka miloval svůj autoportrét, a tak ho tam bude mít jako bustu,“ dodal manažer. Busta bude zhotovena podle perokresby, na níž Krampol kdysi vystřihl karikovaný autoportrét.
A i po dvou posledních rozloučeních pořád není úplně jasné, kde vlastně Jiří spočine. Zajíc totiž tvrdí, že Krampol ulehne vedle manželky Hanky na Olšanech, což měla podle influencera odsouhlasit Hančina sestra i syn Petr...
Jenže nevlastní syn Petr, kterého Krampol vyženil právě se čtvrtou ženou Hankou, a zamiloval si ho natolik, že mu dal své příjmení, o ničem neví: „Nikdo se mnou o tom nemluvil,“ řekl Blesku.
Uvidíme, co se bude dít. Snad už se ale všechno obejde bez hašteření a podaří se zachovat alespoň nějakou noblesu.