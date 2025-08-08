Jiří Krampol měl poslední přání. Nedočkal se
8. 8. 2025
Místo plánů přišla finální čára přes rozpočet a herec za sebou nechal spoustu nedořešených záležitostí.
Známý herec Jiří Krampol stihl před odchodem zařídit důležitou věc: Prakticky matce za zády se usmířil se svým druhým synem Petrem.
Ten sice uvedl, že za tátu ho nebral a nikdy brát nebude: Krampol se dobře 40 let nezajímal a Petra vychoval jiný muž, jehož příjmení nyní i nosí: Suvajdžič. Není proto divu, že právě on byl pro Petra tátou a biologickému otci neřekl jinak než prostě jménem: Jirko.
Po dlouhém odloučení spolu ale otec a syn alespoň navázali kontakt a Jiří se zřejmě snažil znovu vybudovat spálené mosty, protože Petra zval i na oslavu narozenin – které se nakonec už nedočká,.
Poslední hovor prý proběhl asi týden před Jiřího smrtí a nebyl dlouhý: „Asi jenom minutu. Zněl strašně, říkal jsem mu, že ho nebudu namáhat, že mu přeju brzké uzdravení. A Jirka pořád: ,Tak se uvidíme potom. Ale chci vidět vnoučata.‘ Samozřejmě jsem už tušil, že to je špatné,“ vzpomíná Petr pro eXtra.cz.
Na vnoučata totiž známý herec nedal dopustit: „Klukovi je devět, dceři třináct. Viděl je několikrát, však u nás byl snad třikrát nebo čtyřikrát. A syn byl se mnou za ním jednou v nemocnici. A musím říct, že při jakémkoli kontaktu se na děti ptal, dostávaly od něj různé dárky, pamlsky a tak. A vždycky nezapomněl pozdravovat mou ženu a vnoučata. To zdůrazňoval. Bylo to pro něj důležité,“ svěřil se Petr.
Chtěl je vidět ještě jednou, ale už to nestihl.
Syn Petr ale zní chápavě a smířeně. Otec prý pochopil, že udělal chybu, jen mu to bohužel došlo pozdě: „Jirky mi pak bylo spíš líto. Myslím, že si naplno uvědomil, že to trošku pokazil, ten společný život s dětmi. Skoro v devadesáti už se to ale nedalo úplně spravit. Ale jak už jsem říkal: žádná zášť tam nebyla, vídali jsme se a bavili.“